50 спасателей сдали кровь в рамках акции в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники ДЧС Карагандинской области приняли участие в акции «День донора». Полсотни спасателей региона пополнили банк крови, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более 50 сотрудников ДЧС Карагандинской области приняли участие в акции «День донора», организованной областным центром крови.

Сотрудники ДЧС Карагандинской области не первый год становятся донорами, участвуя как в организованных социальных акциях по сдаче крови, так и сдавая кровь инициативно. Многие из них являются постоянными донорами.

«Проведение такой акции еще раз доказывает, что настоящие спасатели готовы прийти на помощь не только в чрезвычайных ситуациях. Они оказывают помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации, и готовы поделиться собственной кровью с нуждающимися», - говорят в ДЧС Карагандинской области.

В Центре крови всегда рады видеть спасателей в рядах добровольцев, потому что они регулярно проходят медицинские осмотры и обладают хорошей физической подготовкой.