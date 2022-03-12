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    07:35, 12 Март 2022 | GMT +6

    50 спасателей сдали кровь в рамках акции в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники ДЧС Карагандинской области приняли участие в акции «День донора». Полсотни спасателей региона пополнили банк крови, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Более 50 сотрудников ДЧС Карагандинской области приняли участие в акции «День донора», организованной областным центром крови.

    Сотрудники ДЧС Карагандинской области не первый год становятся донорами, участвуя как в организованных социальных акциях по сдаче крови, так и сдавая кровь инициативно. Многие из них являются постоянными донорами.

    «Проведение такой акции еще раз доказывает, что настоящие спасатели готовы прийти на помощь не только в чрезвычайных ситуациях. Они оказывают помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации, и готовы поделиться собственной кровью с нуждающимися», - говорят в ДЧС Карагандинской области.

    В Центре крови всегда рады видеть спасателей в рядах добровольцев, потому что они регулярно проходят медицинские осмотры и обладают хорошей физической подготовкой.


    Теги:
    Здравоохранение ДЧС Донорство Карагандинская область Общество Правоохранительные органы
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