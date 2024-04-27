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    22:46, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    50 саженцев сосны посадили на экологической акции в Кокшетау

    50 саженцев сосны посадили на экологической акции в Кокшетау
    Фото: УВП Акмолиснкой области

    В рамках общереспубликанской экологической акции «Таза Қазақстан» в Кокшетау прошла посадка 50 саженцев сосны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    КГУ «Қоғамдық даму орталығы» управления внутренней политики Акмолинской области в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» организовали посадку 50 саженцев сосны.

    В акции приняли участие заместитель руководителя УВП Жандаулет Кылышбаев, руководитель отдела ОПР УВП Алмат Нукенов, представитель партии «Ауыл» Асылхан Шарипов, представители общественных объединений, волонтеры, председатель Общественного объединения «Байтак» Марат Каримов, а также и активная молодежь Кокшетау.

    Организаторы акции призвали жителей областного центра и области принять участие в благоустройстве и озеленении родного края.

    Напомним, с 6 апреля проходит республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». Каждая неделя акции посвящена определенной тематике. Третья неделя «Жасыл аймақ» отводится посадке и побелке саженцев.

    Ранее сообщалось, что около девяти тысяч саженцев деревьев были высажены в Кокшетау на территории лесного хозяйства «Букпа» в рамках акции «Жасыл аймақ» общереспубликанского проекта «Таза Қазақстан».

    Теги:
    Таза Қазақстан Экология Кокшетау Молодежь Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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