50 саженцев сосны посадили на экологической акции в Кокшетау

В рамках общереспубликанской экологической акции «Таза Қазақстан» в Кокшетау прошла посадка 50 саженцев сосны, передает корреспондент агентства Kazinform.

КГУ «Қоғамдық даму орталығы» управления внутренней политики Акмолинской области в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» организовали посадку 50 саженцев сосны.

В акции приняли участие заместитель руководителя УВП Жандаулет Кылышбаев, руководитель отдела ОПР УВП Алмат Нукенов, представитель партии «Ауыл» Асылхан Шарипов, представители общественных объединений, волонтеры, председатель Общественного объединения «Байтак» Марат Каримов, а также и активная молодежь Кокшетау.

Организаторы акции призвали жителей областного центра и области принять участие в благоустройстве и озеленении родного края.

Напомним, с 6 апреля проходит республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». Каждая неделя акции посвящена определенной тематике. Третья неделя «Жасыл аймақ» отводится посадке и побелке саженцев.

Ранее сообщалось, что около девяти тысяч саженцев деревьев были высажены в Кокшетау на территории лесного хозяйства «Букпа» в рамках акции «Жасыл аймақ» общереспубликанского проекта «Таза Қазақстан».