Около девяти тысяч саженцев деревьев высадили в Кокшетау

Около девяти тысяч саженцев деревьев были высажены в Кокшетау на территории лесного хозяйства «Букпа» в рамках акции «Жасыл аймақ» общереспубликанского проекта «Таза Қазақстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

— В акции приняли участие более 100 студентов города, а также депутат областного маслихата Умар Шоназаров, сотрудники управления внутренней политики Акмолинской области, Молодежно-ресурсного центра области (МРЦ). Мы призываем всех молодых людей поддерживать чистоту окружающей среды и природы, — отметил в своем выступлении руководитель областного МРЦ Дастан Ермеков.

Фото: МРЦ Акмолинской области

Как напомнили в пресс-службе МРЦ Акмолинской области, каждая неделя общереспубликанской акции имеет свое направление. В первую неделю«Таза өлке» была проведена уборка прилегающих территорий и дворов. Вторая неделя «Киелі мекен» была посвящена благоустройству историко-культурных памятников. Третья неделя — «Жасыл аймақ». В этот день предполагается проводить посадку саженцев деревьев и побелку окрестностей. На четвертой неделе акции «Өнегелі ұрпақ» одной из основных целей станет уборка дворовых территорий ветеранов, помощь в благоустройстве домов престарелых. На пятую неделю в день «Мөлдір бұлақ» будет организована очистка от мусора окрестностей рек-озер.

Фото: МРЦ Акмолинской области

В ходе акции было высажено около девяти тысяч саженцев деревьев. В дальнейшем посадка деревьев продолжится совместно с управлением лесного хозяйства Акмолинской области и студентами области.