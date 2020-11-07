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50 проектов реализуется в честь полувекового юбилея в районе Акмолинской области

7 Ноября 2020 14:17
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50 проектов реализуется в честь полувекового юбилея в районе Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня государство оказывает всестороннюю поддержку развитию сел, главным приоритетом которой является улучшение качества жизни населения. В этом году отметил свой полувековой юбилей Егиндыкольский район. Главным достоянием района является огромный сельскохозяйственный потенциал и богатая природа. В рамках празднования такого события запланирована реализация 50 проектов по благоустройству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

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Сейчас реализованы проекты: ремонт 6 школ, стадиона, нового корпуса колледжа, автодороги Егиндыколь-Новочеркасское, главной артерии района, физкультурно-оздоровительный комплекс и многое другое.

Как отметили в районном акимате, продолжается строительство 16-квартирного жилого дома по программе «Дорожная карта занятости-2020». На сегодня завершается кладка второго этажа.

Одним из крупных проектов, завершившихся на днях, стал капитальный ремонт центральной районной больницы и общежития для медицинских работников.

«Из республиканского и областного бюджета нашей больнице были выделены средства. В здании заменена кровля с несущими конструкциями, установлены пластиковые окна, новые двери, отремонтированы внутренние помещения и фасад здания, санузлы, водопровод, частично канализация, в отделениях к каждой кровати организована централизованная подача кислорода», – поделился главный врач местной ЦРБ Асхат Абилбеков.

На первом этаже больницы отремонтировали и подготовили к приему пациентов региональное провизорное отделение в случае второй волны COVID-19.

Также вскоре планирует открыть свои двери главный центр культуры района. Уже сегодня проведено большинство работ по внутренней и внешней отделке территории здания. Дом культуры станет одним из самых привлекательных мест отдыха, досуга и развития массового спорта района.

Из-за эпидемиологической ситуации ряд мероприятий пришлось приостановить и перенести на более поздние сроки, но в приоритете у местных органов довести все намеченные в плане проекты до конца этого года.


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#Акмолинская область   #Строительство   #Занятость - 2020   #Программа развития регионов-2020   #Регионы  
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