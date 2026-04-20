    15:10, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    50 офшорных юрисдикций определили в Казахстане

    Национальный банк Казахстана утвердил перечень офшорных зон. Опубликовано соответствующее постановление правления от 10 апреля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В перечень включены 50 юрисдикций, предоставляющих льготный налоговый режим либо не обеспечивающих достаточную прозрачность финансовых операций. В их числе — отдельные территории Соединенных Штатов Америки (Американские Виргинские острова, штат Вайоминг, остров Гуам и Пуэрто-Рико), а также Андорра, Багамские острова, Белиз, Мальта, Панама, Сейшельские острова и другие.

    Кроме того, в список вошли отдельные территории ряда государств, включая Канарские острова (Испания), Макао (Китай), острова Кука и Ниуэ (Новая Зеландия), Аруба и Антильские острова (Нидерланды), Мадейра (Португалия), а также офшорные юрисдикции, находящиеся под юрисдикцией Великобритании и Франции.

    Как отмечается, под офшорными зонами понимаются государства и территории, предоставляющие налоговые преференции и (или) не предусматривающие раскрытие информации при проведении финансовых операций.

    Документ направлен на регулирование операций с такими юрисдикциями и повышение прозрачности финансовых потоков.

    Постановление вводится в действие с 1 мая 2026 года.

    Адиль Саптаев
