50 офшорных юрисдикций определили в Казахстане

В перечень включены 50 юрисдикций, предоставляющих льготный налоговый режим либо не обеспечивающих достаточную прозрачность финансовых операций. В их числе — отдельные территории Соединенных Штатов Америки (Американские Виргинские острова, штат Вайоминг, остров Гуам и Пуэрто-Рико), а также Андорра, Багамские острова, Белиз, Мальта, Панама, Сейшельские острова и другие.

Кроме того, в список вошли отдельные территории ряда государств, включая Канарские острова (Испания), Макао (Китай), острова Кука и Ниуэ (Новая Зеландия), Аруба и Антильские острова (Нидерланды), Мадейра (Португалия), а также офшорные юрисдикции, находящиеся под юрисдикцией Великобритании и Франции.

Как отмечается, под офшорными зонами понимаются государства и территории, предоставляющие налоговые преференции и (или) не предусматривающие раскрытие информации при проведении финансовых операций.

Документ направлен на регулирование операций с такими юрисдикциями и повышение прозрачности финансовых потоков.

Постановление вводится в действие с 1 мая 2026 года.