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50 объектов первичной медико-санитарной помощи построят в селах ЗКО

Автор:  
Анеля Касымова
26 Мая 2023, 15:29
50 объектов первичной медико-санитарной помощи построят в селах ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области планируется строительство 50 объектов первичной медико-санитарной помощи в рамках национального пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Об этом сообщил аким Нариман Турегалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также, по его словам, в текущем году из республиканского бюджета выделено 8,4 млрд тенге на строительно-монтажные работы и материально-техническое оснащение в 12 из 24 запланированных медицинских объектах.

Для решения проблемы дефицита 247 специалистов по области в прошлом году из местного бюджета абитуриентам было выделено 55 грантов, на резидентуру через республиканский бюджет – 88 грантов.

«Кроме того, в рамках социальных обязательств компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» будет приобретено более тысячи необходимых медицинских принадлежностей на сумму 25 млрд тенге», - добавил аким.


Западно-Казахстанская область   Строительство   Здравоохранение  
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