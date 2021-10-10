50 многоквартирных домов сдадут в этом году в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ко Дню города в Таразе справляли новоселье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима города Тараза, в строящемся 15-м микрорайоне областного центра введен в эксплуатацию 5-этажный жилой дом, возведенный по госпрограмме «Нұрлы жер».

Строительство дома началось в минувшем году. Общая проектная стоимость 442,4 миллиона тенге, генеральный подрядчик ТОО «Бином». В 45-квартирном доме все квартиры двухкомнатные, общая площадь квартир 3 043 кв. метра, площадь прилегающей застройки - 705,6 кв. метров.

Ключи от квартир вручили детям-сиротам, инвалидам, неполным и малообеспеченным семьям, а также другим социально уязвимым категориям граждан.

Новоселов поздравил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

«В нашей стране особое внимание уделяется решению проблемы доступного жилья. Это одно из приоритетных направлений внутренней политики. Благодаря госпрограммам тысячи семей в нашей области обеспечены жильем. В этом году планируется построить 50 многоквартирных домов, из них 32 дома сданы в эксплуатацию. В нашей области в целях эффективного решения вопросов обеспечения жильем жителей активно реализуется проект «Асарлатып үй салу». До конца года силами неравнодушных жамбылцев будет построено 138 домов, 15 из них - в Таразе. Впереди много торжеств, посвященных новосельям. Сегодняшним новоселам я желаю счастья и благополучия. Пусть ваши дома наполнятся радостью!» – поздравил новоселов аким области Бердибек Сапарбаев.

Глава региона сообщил, что в 15-м микрорайоне будет построена большая школа.

Мама пятерых детей Зауре Джаналакова в очереди на жилье стояла 10 лет.

«Детям уже не терпится въехать в новую квартиру. Для моей семьи сегодня самый счастливый день. Благодарим руководство страны за заботу», - сказала она.

Элина Марченко, воспитанница детского дома, тоже празднует новоселье.

«До сих пор не верится, что наконец получила жилье. Эту квартиру я ждала долгих 10 лет», - говорит она.

За восемь месяцев 2021 года введено в эксплуатацию 372,9 тыс. кв. метров жилья, что на 6 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.