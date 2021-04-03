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    19:00, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    50 многодетных и малообеспеченных семей получили жилье в Мактааральском районе

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Мактааральском районе 50 многодетных и малообеспеченных семей получили новое жилье. Социальное жилье построено в рамках программы «Нұрлы жер». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Мактааральский район. Глава региона, побывав в недавно возведенном микрорайоне в поселке Мырзакент, ознакомился с проектом многоэтажного жилого дома, строительство которого планируется в рамках программы «Нұрлы жер», и обсудил ряд важных вопросов.


    Глава региона также осмотрел строительство школы, детского сада и встретился с подрядчиками. Он обязал ввести в эксплуатацию школу до нового учебного года. При осмотре обновленную аллею «Даңқ» руководству района был дан ряд конкретных поручений.


    Аким области также посетил Центральный стадион им. К. Мунайтпасова после реконструкции и обсудил ситуацию с массовым спортом в районе. В селе Мырзакент глава региона побывал в недавно построенной сельской врачебной амбулатории. Учреждение амбулаторно-поликлинического обслуживания уже готово к вводу в эксплуатацию. Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием. Такая же сельская врачебная амбулатория и фельдшерско-акушерский пункт будут открыты в ближайшие дни в селах Оргебас и Фирдоуси.

    Посетив новый микрорайон построенный в поселке Мырзакент, аким области ознакомился с ходом строительства социальных объектов.



    Теги:
    Туркестанская область Акимат Жилье Общество
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