50 млн евро в Казахстан намерена инвестировать французская машиностроительная компания

30 Ноября 2022, 01:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров, главного исполнительного директора компании Alstom Анри Пупар-Лафаржа, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В ходе встречи Главе государства была представлена информация об инвестиционных проектах компании.

Alstom в ближайшее время намерен инвестировать 50 миллионов евро в реализацию проектов по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта. Планируется создать сервисные центры в городах Астана, Алматы, а также Жамбылской и Туркестанской областях.

Анри Пупар-Лафарж сообщил, что компания при реализации этих проектов подготовит более 1000 местных специалистов.

В ходе встречи подписано соглашение между Правительством РК и Alstom по вопросам реализации проектов по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Сегодня утром Глава государства с официальным визитом прибыл во Францию. В Елисейском дворце его встретил Президент Франции Эмманюэль Макрон. После церемонии главы двух стран провели переговоры.

Также в рамках официального визита во Францию Глава государства провел встречу с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем и посетил Сенат Французской Республики.

Программу официального визита Президента Казахстана во Францию продолжили встречи с руководителями крупнейших французских компаний. В частности, Глава государства принял гендиректора крупнейшей в мире компании-оператора АЭС - Électricité de France (EDF) и Президента Air Liquide, председателя cовета директоров Orano S.A..