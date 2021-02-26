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    23:00, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    50 человек спасли из снежного заноса на дороге в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – На трассе Шымкент – Степной из снежного заноса были спасены 50 пассажиров автотранспорта, в том числе 3 ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Сегодня около 16 часов вечера, в связи с резким ухудшением погоды временно была закрыта автодорога КХ-2 «Уланбель-Созак-Екпенды». На участке между населенным пунктами Шаян и Шолаккорган, примерно в 15 км от села Тасугольсай оказали помощь водителю и пассажирам автобуса, следовавшего по маршруту Шымкент – Степной. Помощь также оказана и другим водителям, застрявшим в снежных заносах.

    На месте происшествия были задействованы 6 сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям по Туркестанской области и 2 единицы техники. По данным специалистов ДЧС, в 1 автобусе и 5 легковых автомобилях находились 50 пассажиров, в том числе 3 ребенка. В настоящее время пассажиры доставлены в село Шолаккорган. Погибших и пострадавших нет.

    Департамент ЧС по Туркестанской области рекомендует водителям соблюдать скоростной режим в непростых погодных условиях, быть внимательнее и осторожнее при выезде за пределы населенных пунктов и на трассы.





    Теги:
    Дороги Погода МЧС Туркестанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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