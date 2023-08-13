50 человек эвакуировали при пожаре в жилом комплексе в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сообщение о пожаре в 17 микрорайоне, в доме №8 жилого комплекса «Грин Плаза», поступило в дежурную часть, по информации спасателей, 12 августа в 13:40, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Подробности инцидента сообщили в ДЧС региона. Как выяснилось, на балконе одной из квартир на 10 этаже загорелось постельное белье. Эвакуировано 50 жильцов дома, в числе которых 20 детей. Никто не пострадал.

Площадь горения составила три метра. О причинах пока не сообщается. На место выезжали 20 спасателей.