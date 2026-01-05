5 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1993 году был создан РГКП «Национальный центр тестирования». Основной целью деятельности НЦТ является ведение мониторинга образовательной системы Казахстана, проведение и организация всех видов внешних экзаменов, составление базы тестовых задач.

В 2006 году в издательстве «Өнер» (Алматы) была выпущена книга государственного и общественного деятеля Узбекали Жанибекова (1931-1998) «Қазақ киімі».

В 2009 году в республике началась выдача биометрических паспортов, имеющих на последней странице невидимый глазу электронный чип, который содержит следующие сведения: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, номер паспорта, дата выдачи и срок действия документа, индивидуальный идентификационный номер, цифровые фотоизображение и подпись владельца.

Электронные биометрические паспорта, помимо Казахстана, действуют в 17 странах мира.

В 2010 году в Министерстве иностранных дел РК состоялась презентация официального сайта председательства Казахстана в ОБСЕ — www.osce2010.kz.

Основная задача сайта состояла в обеспечении освещения деятельности председателя ОБСЕ в 2010 году. На сайте можно получить всю информацию о деятельности организации, о Казахстане, изучить аудио- и видеоматериалы.

В 2012 году в Алматы был издан фотоальбом, посвященный 100-летию Д. А. Кунаева, в котором впервые показаны снимки из семейного архива — с близкими родственниками и в часы отдыха, а также фотографии квартиры, где проживал Д. А. Кунаев. Большой интерес представляли показанные на страницах фотоальбома ордена и награды, подарки от руководителей зарубежных государств, собрание огнестрельного и холодного оружия Д. А. Кунаева и его уникальная коллекция зажигалок.

В 2017 году в кинотеатрах Казахстана начался показ фильма «Алмас қылыш», снятого на основе романа Ильяса Есенберлина «Заговоренный меч» из трилогии «Кочевники» и являющегося частью проекта «Қазақ елі». Режиссер-постановщик фильма — Рустем Абдрашев.

Фильм вышел в прокат на казахском и русском языках, в картине также использованы джунгарские и северомонгольские диалекты.

В 2017 году издание The New York Times опубликовало 52 места в мире, которые стоит посетить в 2017 году. Казахстан в списке на 26 месте, по версии американской газеты.

В 2019 году уникальную операцию на сердце провели 74-летнему жителю Восточно-Казахстанской области Юрию Дудареву кардиохирурги в Астане. Пациент страдал сердечной недостаточностью. Врачи провели транскатеторную имплантацию аортального клапана и миниинвазивного аортокоронарного шунтирования. В мире было проведено всего 7 подобных операций. Казахстанские кардиохирурги стали восьмыми.

В 2025 году в Казахстане создана рабочая группа по разработке Стратегии развития казахского кино. Ее состав утвержден приказом министра культуры и информации РК. В рабочую группу вошли представители министерства культуры и информации РК, Управления кинематографии Комитета культуры МКИ РК, депутаты Мажилиса Парламента РК, деятели кинемотографии, представители общественных организаций.