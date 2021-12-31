5 тысяч единиц старой сельхозтехники примут на утилизацию в следующем году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 5 января 2022 года Оператор РОП запускает прием вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники на утилизацию. Профильными министерствами одобрена квота на прием 5 тыс. единиц вышедшей из эксплуатации агротехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Оператора РОП.

Прием старой агротехники будет осуществляться в 14 городах Казахстана: Алматы, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте, Кызылорде, Актобе, Уральске, Семее, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Караганде, Костанае, Кокшетау, Петропавловске.

В 2022 году запуск электронной очереди разделен на две даты: 5 января очередь откроют для владельцев крестьянских хозяйств из листа ожидания 2021 года. В списках от акиматов более 1,5 тыс. комбайнов и тракторов. Далее очередь откроют для остальных желающих сдать вышедшую из эксплуатации самоходную сельскохозяйственную технику без подачи заявления в местный исполнительный орган. Прием ВЭССХТ будет осуществляться как от крестьянских хозяйств, так и от физических лиц.

Сельскохозяйственная техника принимается в обмен на скидочные сертификаты. Номинал скидочного сертификата варьируется от 560 тысяч тенге до 2 миллионов тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники. Владелец комбайна за сдачу техники весом более 50% от заводской массы (полная комплектация) может получить скидочный сертификат на 2 млн. тенге, неполная комплектация зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов - 1,5 млн тенге. За трактора полной комплектации размер скидки составит 1 млн тенге, самодвижущаяся (гусеничная или колёсная) машина неполной комплектации будет приниматься в обмен на сертификат номиналом в 560 тысяч тенге.

Скидочный сертификат можно использовать на приобретение новой сельскохозяйственной техники, произведенной в Казахстане либо при покупке выпущенного в нашей стране легкого, грузового и пассажирского транспорта.

Программа позволяет суммировать четыре сертификата при покупке одной агротехники или два при покупке легкого транспортного средства отечественного производства. Срок действия сертификата с момента его выдачи – 12 месяцев.

В 2021 году пунктами приема ВЭССХТ было принято на утилизацию 3380 ед. сельскохозяйственной техники, это 900 ед. комбайнов и 2480 ед. тракторов. Принятая на утилизацию агротехника будет направляться на комплекс по переработке ВЭССХТ в Костанае.





Вид вышедшей из эксплуатации сельскохозяйственной техники Комплектация Размер скидочного сертификата Комбайн (вес более 50% от заводской массы) - кабина; - трансмиссия (ведущий мост, КПП, задняя балка); - двигатель; - корпус; - бункер. 2 000 000 тенге (полная комплектация)

Комбайн (вес менее 50% от заводской массы) - кабина; - трансмиссия (ведущий мост, КПП, задняя балка); - корпус; -бункер. 1 500 000 тенге (неполная комплектация) Трактор (вес более 50% от заводской массы) - кабина; - двигатель; -трансмиссия (полурама, КПП, задний мост, при наличии передний мост); 1 000 000 тенге (полная комплектация)

Трактор (вес менее 50 % от заводской массы) - кабина; - трансмиссия (полурама, КПП, задний мост, при наличии передний мост). 560 000 тенге (неполная комплектация)

Пресс служба ТОО «Оператор РОП»

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