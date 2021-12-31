+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

5 тысяч единиц старой сельхозтехники примут на утилизацию в следующем году

31 Декабря 2021 14:40
Поделиться:
5 тысяч единиц старой сельхозтехники примут на утилизацию в следующем году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 5 января 2022 года Оператор РОП запускает прием вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники на утилизацию. Профильными министерствами одобрена квота на прием 5 тыс. единиц вышедшей из эксплуатации агротехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Оператора РОП.

Новости по теме
Прием старых автомобилей на утилизацию возобновляют в Казахстане

Прием старой агротехники будет осуществляться в 14 городах Казахстана: Алматы, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте, Кызылорде, Актобе, Уральске, Семее, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Караганде, Костанае, Кокшетау, Петропавловске.

В 2022 году запуск электронной очереди разделен на две даты: 5 января очередь откроют для владельцев крестьянских хозяйств из листа ожидания 2021 года. В списках от акиматов более 1,5 тыс. комбайнов и тракторов. Далее очередь откроют для остальных желающих сдать вышедшую из эксплуатации самоходную сельскохозяйственную технику без подачи заявления в местный исполнительный орган. Прием ВЭССХТ будет осуществляться как от крестьянских хозяйств, так и от физических лиц.

Сельскохозяйственная техника принимается в обмен на скидочные сертификаты. Номинал скидочного сертификата варьируется от 560 тысяч тенге до 2 миллионов тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники. Владелец комбайна за сдачу техники весом более 50% от заводской массы (полная комплектация) может получить скидочный сертификат на 2 млн. тенге, неполная комплектация зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов - 1,5 млн тенге. За трактора полной комплектации размер скидки составит 1 млн тенге, самодвижущаяся (гусеничная или колёсная) машина неполной комплектации будет приниматься в обмен на сертификат номиналом в 560 тысяч тенге.

Скидочный сертификат можно использовать на приобретение новой сельскохозяйственной техники, произведенной в Казахстане либо при покупке выпущенного в нашей стране легкого, грузового и пассажирского транспорта.

Программа позволяет суммировать четыре сертификата при покупке одной агротехники или два при покупке легкого транспортного средства отечественного производства. Срок действия сертификата с момента его выдачи – 12 месяцев.

В 2021 году пунктами приема ВЭССХТ было принято на утилизацию 3380 ед. сельскохозяйственной техники, это 900 ед. комбайнов и 2480 ед. тракторов. Принятая на утилизацию агротехника будет направляться на комплекс по переработке ВЭССХТ в Костанае.


Вид вышедшей из эксплуатации сельскохозяйственной техники

Комплектация

Размер скидочного сертификата

Комбайн

(вес более 50% от заводской массы)

- кабина;

- трансмиссия (ведущий мост, КПП, задняя балка);

- двигатель;

- корпус;

- бункер.

2 000 000 тенге (полная комплектация)


Комбайн

(вес менее 50% от заводской массы)

- кабина;

- трансмиссия (ведущий мост, КПП, задняя балка);

- корпус;

-бункер.

1 500 000 тенге (неполная комплектация)

Трактор

(вес более 50% от заводской массы)

- кабина;

- двигатель;

-трансмиссия (полурама, КПП, задний мост, при наличии передний мост);

1 000 000 тенге (полная комплектация)


Трактор

(вес менее 50 % от заводской массы)

- кабина;

- трансмиссия (полурама, КПП, задний мост, при наличии передний мост).

560 000 тенге (неполная комплектация)

Пресс служба ТОО «Оператор РОП»

Email: info@recycle.kz

www.recycle.kz

8(7172) 64-81-06



Подписывайтесь на наш канал:

#Экология   #Сельское хозяйство  
Поделиться:
Новости по теме
Прием старых автомобилей на утилизацию возобновляют в Казахстане
Популярное
1 Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
2 Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
3 Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам
4 480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
5 В семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 31 декабря
6 Вопросы повышения качества жизни лиц с инвалидностью в Казахстане обсудили в Нур-Султане
Читайте также
Вопросы дальнейшего развития сектора ВИЭ в Казахстане обсудили в Министерстве энергетики РК
Современную информсистему борьбы с лесными пожарами призывают внедрить депутаты
Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам
480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
В семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 31 декабря
Вопросы повышения качества жизни лиц с инвалидностью в Казахстане обсудили в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив