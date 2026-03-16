РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:24, 15 Март 2026 | GMT +5

    5 тысяч нефтяников проголосовали на референдуме в Атырауской области

    В Атырауской области активно голосуют работники нефтегазовой отрасли, находящиеся на вахте. По оперативным данным, на избирательных участках, организованных в вахтовых поселках, уже проголосовали более пяти тысяч нефтяников, передает агентство Kazinform.

    Фото: Kazinform / Александр Павский

    Голосование было организовано с учетом особенностей вахтового графика работников крупнейших нефтегазовых проектов региона. Свой гражданский выбор сделали сотрудники, задействованные на месторождениях Тенгиз, Карабатан, Кашаган, Прорва, Кенбай, Доссор, Макат, Забурунье, а также на ряде других производственных площадок области, рассказали в акимате Атырауской области. 

    На объектах нефтегазовой отрасли заранее были созданы необходимые условия для участия работников в референдуме. Избирательные участки работали в штатном режиме, процесс голосования проходил организованно и спокойно. 

    Представители трудовых коллективов отмечают, что участие в референдуме — это возможность выразить свою гражданскую позицию, несмотря на удаленность месторождений и вахтовый режим работы.

    По данным областной комиссии референдума, голосование в регионе продолжается в плановом режиме. Многие жители области приходят на участки семьями.

    Предварительная явка граждан на референдуме по вопросу принятия проекта новой Конституции за два часа до закрытия большинства участков составила 70,98%. Самая высокая явка зафикисрована в Кызылординской области – 91,80%.

    Теги:
    Атырауская область Общество Конституционная реформа Референдум-2026
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор
    Сейчас читают