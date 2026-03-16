5 тысяч нефтяников проголосовали на референдуме в Атырауской области

Голосование было организовано с учетом особенностей вахтового графика работников крупнейших нефтегазовых проектов региона. Свой гражданский выбор сделали сотрудники, задействованные на месторождениях Тенгиз, Карабатан, Кашаган, Прорва, Кенбай, Доссор, Макат, Забурунье, а также на ряде других производственных площадок области, рассказали в акимате Атырауской области.

На объектах нефтегазовой отрасли заранее были созданы необходимые условия для участия работников в референдуме. Избирательные участки работали в штатном режиме, процесс голосования проходил организованно и спокойно.

Представители трудовых коллективов отмечают, что участие в референдуме — это возможность выразить свою гражданскую позицию, несмотря на удаленность месторождений и вахтовый режим работы.

По данным областной комиссии референдума, голосование в регионе продолжается в плановом режиме. Многие жители области приходят на участки семьями.

Предварительная явка граждан на референдуме по вопросу принятия проекта новой Конституции за два часа до закрытия большинства участков составила 70,98%. Самая высокая явка зафикисрована в Кызылординской области – 91,80%.