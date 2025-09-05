5 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

62 года назад (1963) родился ЕРМАН Мухтар Тилдабекулы – заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии РК.

Фото: Gov.kz

Родился в Кзылкумском районе Южно-Казахстанской области.

Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1986); Казахский национальный университет имени аль-Фараби (1998).

Трудовая деятельность: ассистент, стажер Алма-Атинского архитектурно-строительного института (1986-1993); региональный менеджер компании «Яшар холдинг», г. Алматы (1993-1999); директор ГП «Алматыжарнама», г. Алматы (1999-2005); заместитель генерального директора ТОО «Первый канал «Евразия» (2013-2014); руководитель аппарата фракции «Нур Отан» в Мажилисе Парламента РК (2014-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии «Нұр Отан», Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва (2021-2022); член Центральной избирательной комиссии РК (2022), секретарь Центральной избирательной комиссии РК (2022-2024).

На занимаемой должности с ноября 2024 года.

46 лет назад (1979) родился КОШКИМБАЕВ Нияз Женисович – председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

Фото: Холдинг "Байтерек"

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный технический университет, специальность «Горный инженер-электрик» (2001); Карагандинский государственный технический университет, специальность «Экономист-юрист» (2002).

Трудовая деятельность: заместитель директора по организационным вопросам ТОО СФ «РИФ» (2002); менеджер - маркетолог ТОО «Мередиан-П» (2002); главный специалист отдела маркетинга и снабжения Базы МТО УДП РК (2003); главный специалист Департамента занятости и социальных программ г. Астаны (003-2005); специалист, начальник отдела Департамента экономики и бюджетного планирования г. Астаны (2005-2006); главный специалист Министерства финансов Республики Казахстан (2006-2007); главный специалист Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан (2007); менеджер, главный менеджер АО «НХ «КазАгро» (2007-2009); финансовый директор ТОО «КазМитИндастри» (2009); советник Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (2009-2010); заместитель директора, директор Департамента финансов и документационного обеспечения Агентства Республики Казахстан по статистике (2010-2014); руководитель Управления финансов и документационного обеспечения Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2014-2017); заместитель Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2017-2020); заместитель руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (2020-2022); управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (с 06.2022).

На занимаемой должности с мая 2025 года.

42 года назад (1983) родился ХАМИТОВ Ерсаин Ербулатович – председатель Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

Фото: instagram.com/prokadrykz/

Родился в Костанайской области.

Окончил Костанайский Государственный Университет им. А. Байтурсынова, специальность «Экономист-финансист» (2004); Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Executive Master of Business Administration» (2020).

Трудовая деятельность: кредитный менеджер; заведующий сектором кредитного анализа АО «Народный Банк Казахстана» (2004-2006); старший аналитик, главный аналитик АО «Народный Банк Казахстана» (2006-2007); заведующий сектором, начальник отдела; заместитель начальника управления АО «БТА Банк» (2007-2009); главный менеджер АО «Самрук-Энерго» (2009-2010); главный менеджер АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2010-2013); директор департамента корпоративных финансов АО «НУХ «Байтерек» (2013-2014); управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» (2014-2016);управляющий директор - член Правления АО «НУХ «Байтерек» (2016-2022); заместитель Председателя Правления - член Правления АО «НУХ «Байтерек» (с 05.2022); председатель Совета директоров АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (2025).

На занимаемой должности с февраля 2025 года.

41 год назад (1984) родился АУКЕНОВ Ерлан Муратович — председатель Совета Ассоциации Q88.

Фото: primeminister.kz

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, государственное и местное управление; Университет Бредфорда (Великобритания), государственная политика; Международную академию бизнеса, корпоративный менеджмент; Лондонскую школу экономики и политических наук, степень МВА (Master of Business Administration) «Развитие городов» (2018).

Трудовая деятельность: работа в бизнес-структурах и неправительственных организациях (2002-2007); заместитель директора департамента по управлению активами Национального научно-технического холдинга «Самғау» (2007-2008); помощник министра образования и науки, директор департамента Министерства образования и науки РК (2008-2010); руководящие должности в аппарате акима Восточно-Казахстанской области (2010-2011); государственный инспектор администрации Президента РК (2011-2014); заместитель акима Северо-Казахстанской области по вопросам развития предпринимательства, промышленности, внешнеэкономических связей и туризма (2014-2015); заместитель акима г. Алматы (2015-2017); заместитель акима г. Алматы (2018-2019); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2019-2021); внештатный советник заместителя Премьер-министра Республики Казахстан.

Также в этот день родились:

153 года назад (1872-1937) родился БАЙТУРСЫНОВ Ахмет — казахский просветитель, поэт, переводчик, ученый-лингвист, тюрколог, педагог, публицист, общественный деятель и политический публицист.

Фото: Gov.kz

Родился в Тосынской волости Тургайского уезда, в семье крестьянина. Получил первоначальное образование в родном ауле, затем учился в Тургайском русско-казахском училище (1886-1891), в Оренбургской учительской семинарии (1891-1895). Педагогическую деятельность начал в 1895 году учителем аульной, затем волостной школ. В 1909 году, будучи заведующим двухклассным русско-казахским училищем, в городе Каркаралинске примкнул к оппозиции существующему строю, за что был арестован и сослан в город Оренбург.

Ахмет Байтурсынов — автор первого казахского букваря. Новый казахский алфавит, названный в честь ученого байтурсыновским, в свое время служил хорошим образцом для всех тюркоязычных народов при проведении реформы письменности. Автором написаны также «Пособие по родному языку», «Изложение курса казахского языка», «Руководство к изучению грамматики», «Развитие речи», различные хрестоматии. Эти методические труды до сих пор пользуются авторитетом у ученых в области казахского языкознания и методики преподавания казахского языка.

В 1913 году Ахмет Байтурсынов стал первым редактором газеты «Казах», созданной по инициативе казахской интеллигенции. Главным в программе газеты было освещение проблем развития казахского языка, культуры, школьного образования.

После революции 1917 года, будучи членом партии «Алаш», был избран членом Военно-революционного комитете Киргизского (Казахского) края, работал наркомом просвещения края (1920-1921), председателем Академического центра (1921-1922), являлся членом научно-методического совета Наркомпроса.

В 1920 году вступил в РКП (б), в 1921–1928 годах работал в Казахском институте народного образования, где читал лекции по казахскому языку и литературе, истории и культуре. В 1928–1929 годах Ахмет Байтурсынов — профессор Казахского государственного университета. Созданная им и названная его именем графическая система позволила быстрее ликвидировать неграмотность, повысить письменную культуру казахов. В июне 1929 года во время творческой поездки в Кзыл-Орду был арестован. Ему вменялось в вину, что в 1926 году на съезде тюркологов в Баку он встречался с зарубежными учеными, пытался наладить связь с Мустафой Шокаем, якобы для того, чтобы тот помог осуществить план отделения Казахстана от России. В 1931 году — ссылка в Архангельскую область, откуда он вернулся в Алма-Ату лишь через три года. И в 1937 году, когда поднялась новая волна репрессий, его вновь арестовали. 8 декабря 1937 года Ахмат Байтурсынов был расстрелян как «враг народа». В 1988 году был реабилитирован.

101 год назад (1924-1991) родился МУХАМЕДЖАНОВ Сыдык — великий казахский композитор, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан.

Фото: daismedia.kz

Уроженец Карагандинской области. Окончил Алматинскую консерваторию, композиторское отделение по классу Е. Г. Брусиловского.

В годы учебы был музыкальным редактором (позже стал художественным руководителем) Казахского радио, работал в Министерстве культуры Казахской ССР, был председателем Союза композиторов Казахстана; в 1964–1968 годы возглавлял и одновременно был художественным руководителем Казахской филармонии; в 1969–1972 годы — директор Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Особое место в казахском песенном искусстве занимают его песни на слова Абая «Жарқ етпес қара көңілім неғылса да» («Вовек моя душа не расцветет»), «Өзгеге көңілім тоярсың» («Всем пресытиться может душа»), «Ғашықтық тілі — тілсіз тіл» («Бессловесен язык любви»). Его сонаты для скрипки и фортепьяно, пьесы, кюи, написанные для оркестра народных инструментов, а также поэмы для камерных оркестров стали образцом всестороннего развития, высокой художественности произведений казахской инструментальной, оркестровой камерной музыки.

Написал музыку к спектаклям «Алдар Косе», «Ботагоз», «Рабига», «Беу, қыздар-ай» («Ох, эти девушки»), «Сауле» и другие, к кинофильмам «Мать и дитя», «Мы из Семиречья», «Алдар Косе», «Мечта моя», «Дочь партизана».

Награжден орденами Октябрьской революции, Дружбы народов, «Знак Почета».