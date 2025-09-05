5 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День языков народа Казахстана

Раньше в стране День языков народа Казахстана праздновался каждое третье воскресенье сентября, в 2017 году было принято решение Днем языков установить 5 сентября. В этот день родился известный казахский ученый, выдающийся литературовед и лингвист Ахмет Байтурсынов, разработавший научную терминологию для определения казахской грамматики.

Международный день благотворительности

5 сентября 1997 года после продолжительной болезни скончалась мать Тереза Калькуттская, известная своей благотворительной деятельностью. Учитывая огромный вклад матери Терезы в благотворительную деятельность, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции постановила объявить 5 сентября Международным днем благотворительности. Впервые его отмечали в 2013 году путем проведения разнообразных пропагандистских и просветительских мероприятий.

СОБЫТИЯ

В 1933 году в Алматы открылся Республиканский театр драмы имени Михаила Лермонтова, коллектив которого был сформирован в Семипалатинске. Театр открылся постановкой пьесы «Любовь Яровая» К. Тренева. В год 150-летия со дня рождения Михаила Лермонтова (1964) театру присвоено имя поэта. После успешных гастролей в Москве (1974) театру присвоено звание «Академический театр».

В 2001 году в Павлодаре открылась мечеть имени Машхура Жусупа. Здание мечети представляет собой восьмиконечную звезду размером 48×48 метра, высота минаретов 63 метра, высота купола с полумесяцем 54 метра. Общая площадь мечети составляет 7 240 квадратных метров.

В 2009 году впервые казахский кюй прозвучал на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве.

Парадным выходом и дефиле руководил командир роты почетного караула Республиканской гвардии Республики Казахстан капитан Канат Азимбаев, дирижировал начальник Президентского оркестра подполковник Талгат Бердигулов.

В 2012 году состоялось торжественное открытие Высшей школы образования НУ. Соответствующий меморандум о сотрудничестве по созданию школы между НУ, Университетом Кембриджа и Университетом Пенсильвании подписан 20 августа 2012 года.

В 2014 году на Ваганьковском кладбище в Москве состоялась церемония передачи горсти земли с родины яркого представителя творческой интеллигенции казахского народа, писателя, драматурга, талантливого педагога Жусипбека Аймауытова. Только в 2014 году стало известно место захоронения репрессированного казахского писателя Жусипбека Аймауытова.

В 2015 году в Алматы прошел первый фестиваль городской еды «Попробуй Алматы на вкус!» Все собранные средства от продажи билетов были переданы в Общество Красного Полумесяца Казахстана. Сумма пожертвований была направлена на оснащение волонтерских команд, которые одними из первых оказываются на месте ЧС и помогают ликвидировать последствия катастроф.

Свои блюда на фестивале представили 14 организаций общепита, среди которых — рестораны, кофейни, пекарни, кулинарные стартапы и отечественные бренды.

В 2016 году в Алматы, на горнолыжном курорте «Шымбулак», впервые прошел международный фестиваль Almaty Mount Fest 2016, приуроченный к 1000-летию города Алматы и 25-летию независимости страны.

Almaty Mount Fest 2016 — крупнейший международный фестиваль в Центральной Азии, посвященный горным видам спорта. Уже несколько лет он объединяет спортсменов и экстремалов со всего Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

В 2019 году в Астане состоялось открытие спортивного молодежного фестиваля Qazaqstan Jastar Fest 2019.

Собравшиеся смогли посмотреть на выступления молодых каратистов, мастеров грэпплинга, также увидеть представления по национальным видам спорта такие как асык ату, бес асык, перетягивание каната и гиревой спорт.

В 2021 году в г. Казань (Татарстан) состоялась церемония открытия первых Игр стран СНГ. Церемония открытия соревнований началась с парада флагов девяти стран участниц: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и России.

Игры стран стали первыми подобными соревнованиями в истории. Спортивные состязания на уровне содружества проводились и раньше, но таких масштабов еще не достигали. В Играх стран СНГ принимают участие только спортсмены младше 23 лет, для которых соревнование должно стать источником опыта выступлений на масштабных международных соревнованиях.

В 2023 году верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев посетил стратегические командно-штабные военные учения «Батыл тойтарыс-2023» и выступил перед военнослужащими. Он высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. В своем выступлении Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки. Сегодня в мировой системе обороны происходят масштабные изменения. Все большее распространение получают современные методы и приемы ведения боевых действий, в особенности гибридные виды войн. Атаки могут носить не только военный, но и информационный, психологический, политический, экономический и другой характер. Поэтому Вооруженные силы Казахстана должны быть готовы к любым вызовам. Это главное требование для современной профессиональной армии.

- У нас только одна Родина — Казахстан! Обеспечение безопасности и защита нашей страны, земли и граждан — наш общий священный долг, — подчеркнул Президент.

В 2023 году в Астане на ипподроме «Казанат» состоялось торжественное открытие VI фестиваля национальных видов спорта. В течение пяти дней свыше 1300 человек состязались в 11 видах спорта: көкпар, асық ату, тоғызқұмалақ, жекпе-жек, жамбы ату, теңге алу и других национальных играх.

Значимым событием в рамках фестиваля стал республиканский конный марафон «Ұлы дала жорығы». За 14 дней 20 команд всадников из всех регионов страны прошли расстояние в 1300 километров из столицы до Туркестана

В 2024 году казахстанский пловец Нурдаулет Жумагали завоевал «серебро» Паралимпийских игр 2024. Он стал вторым в параплавании на дистанции 100 метров брассом (категория SB13). Стоит отметить, что в финал спортсмен квалифицировался с рекордом Азии.

В 2024 году казахстанка Акмарал Науатбек завоевала золотую медаль Паралимпийских игр-2024 в Париже. Науатбек выиграла финал в пара-дзюдо в весе до 48 килограммов (категория J2). В решающей схватке Акмарал встретилась с Сандрин Мартине (Франция) и одержала победу с оценкой «иппон».