5 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

74 года назад (1951) родился ТУЛЕУШЕВ Адил Жианшахович — заслуженный работник атомной отрасли Республики Казахстан. Кандидат технических наук, член-корреспондент Национальной инженерной академии РК.

Родился в Алматы. Окончил кафедру физики твердого тела физического факультета КазГУ имени С. М. Кирова (1973); защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности «теория машин и механизмов» на тему «Гидроупругие колебания вертикального ротора при ограниченной мощности источника энергии».

Трудовая деятельность: старший инженер, младший научный сотрудник Института металлургии и обогащения Академии наук КазССР (1975-1982); инженер, старший инженер, старший научный сотрудник КазГУ (1982-1992); научный сотрудник, старший научный сотрудник лаборатории ионной имплантации металлов Института ядерной физики НАН РК (1992-1997); заместитель директора по научной работе Института ядерной физики Национального ядерного центра РК (1997-1999); первый заместитель директора (1999-2007); директор Института ядерной физики Национального ядерного центра РК (2007); президент АО «Парк ядерных технологий».

Лауреат первой премии международной межправительственной организации «Объединенный институт ядерных исследований» (г. Дубна, РФ) за работу «Циклотронный комплекс ДЦ-60 для научно-прикладных исследований и промышленного применения в области нанотехнологий»; лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники за цикл работ на тему «Фундаментальные исследования в области ядерной и радиационной физики на базе усовершенствованных экспериментальных ядерно-физических установок Института ядерной физики Национального ядерного центра Республики Казахстан и создание на их основе ядерных и радиационных технологий».

Автор более 140 научных работ, 12 авторских свидетельств, 42 патентов РК, 33 патентов РФ, 22 статей и 39 докладов.

65 лет назад (1960) родился ЛУКПАНОВ Сагындык Есенгалиевич — депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Атырауской области, член комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Фото: senate.parlam.kz

Родился в Атырауской области. Окончил Гурьевский железнодорожный техникум, техник-электрик (1983); Алматинский институт рынка при Казахской государственной академии управления, экономика и менеджмент (1996).

Трудовая деятельность: электромонтер Мангышлакской дистанции сигнализации и связи; электромеханик, старший инженер, начальник производственного участка СЦБ, заместитель начальника дистанции СЦБ Мангышлакской дистанции сигнализации и связи (1983-1989); начальник Гурьевской дистанции сигнализации и связи (1991-1999); директор Акжайыкской головной дистанции сигнализации и связи (1999-2002); директор филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» — «Атырауское отделение магистральной сети» (2002-2007); главный инженер филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» — «Дирекция магистральной сети» (2007); директор представительства АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» Атырауской области (2007-2010); заместитель председателя представительства АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» (2010); председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» (2010-2012); секретарь Атырауского областного маслихата V и VI созывов (2012-2017); первый заместитель акима Атырауской области (2017-2018); управляющий директор ТОО «KPI Inc» (2018).

На занимаемой должности — с августа 2020 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; знаком «Почетный железнодорожник».

61 год назад (1964) родилась ДУСМАТОВА Гульнара Абдулаевна — киноактриса, член Союза кинематографистов Казахстана, народная артистка РК, заслуженный деятель Казахстана.

Фото: novoetv.kz

Родилась в Алматы. Окончила Казахский государственный университет, филологический факультет (1989).

Творческий путь: роль Айгерим в фильме Абдулы Карсакбаева «Погоня в степи» (1979); диктор на казахском телевидении (1982); штатная актриса киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова (1985); ведущая на телевидении; озвучивала Марию Горину-Чокай в фильме «Мустафа Шокай» (2008); член жюри на 31-м Московском международном кинофестивале (2009); ведущая телевизионной программы «Территория кино» («Казахфильм», агентство «Хабар») (2009); участник телевизионного проекта «Екі жұлдыз» (2010). Сыграла в казахстанских сериалах «Перекресток» и «Саранча», снялась более чем в 20 фильмах.

Награждена орденом «Құрмет» (2025).

53 года назад (1972) родился ЖУМАБЕКОВ Булат Серикович — председатель правления АО «КазАгрЭкс».

Фото: 7152.kz

Родился в п. Куйбышевский Акмолинской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном (1995); Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, бакалавр юриспруденции (2006).

Трудовая деятельность: агроном КХ «Жумабеков К.С.» (1995-1997); главный специалист-землеустроитель аппарата акима Тимирязевского района (1997-1998); главный специалист Тимирязевского районного комитета по управлению земельными ресурсами (1998-1999); заведующий земельно-кадастровым бюро ДГП ГосНПЦзем (1999); главный специалист-землеустроитель департамента сельского хозяйства по Тимирязевскому району (1999); председатель Тимирязевского районного комитета по управлению земельными ресурсами (1999-2005); начальник отдела сельского хозяйства и земельных отношений Тимирязевского района (2005-2007); аким Тимирязевского района Северо-Казахстанской области (03.2007-04.2009); руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области (04.2009-09.2011); заместитель акима Северо-Казахстанской области Республики Казахстан (09.2011-01.2012); аким города Петропавловск (01.2012-05.2013); коммерческий директор ТОО «JELS-ASTANA» (2014); аким Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (08.2014-01.2018); аким района им. Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (01.2018-04.2019); аким города Петропавловск (04.2019-06.2022).

На занимаемой должности с февраля 2024 года.

51 год назад (1974) родилась НУРГОЖИНА Сауле Ордабаевна – государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото: astana.gov.kz

Родилась в Акмолинской области. Окончила Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова; Академию финансовой полиции АФП Республики Казахстан; Академию государственного управления при Президенте РК, магистр государственного и местного управления.

Трудовая деятельность: бухгалтер (1991); председатель территориального комитета ГП «Горкоммунхоз» (2000); ведущий специалист, главный специалист отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима района Сарыарка города Астаны; руководитель отдела внутренней политики и поддержки предпринимательства аппарата акима района Сарыарка (2003-2005); начальник отдела социальной сферы и предпринимательства аппарата акима района Сарыарка г. Астаны (2005-2012); руководитель аппарата района Сарыарка города Астаны (2012); заместитель акима района Сарыарка города Астаны (2012-2015); заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Астаны (2015-2019); руководитель Управления занятости и социальной защиты города Астаны (2019).

Награждена юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

47 лет назад (1978) родился КЕНЖЕБЕКОВ Руслан Айтыкенович – заместитель акима Карагандинской области.

Фото: Gov.kz

Родился в с. Кызыларай Актогайского района Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, специальность «Юриспруденция» (1999); Карагандинский университет «Болашак» (2012) бакалавр экономики и бизнеса; Академию правосудия при Верховном Суде РК (2017) магистр права.

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры уголовного права и процесса Евразийского университета им Л. Н. Гумилева (2000); методист по школе Абайского районного отдела образования Карагандинской области (2002); главный специалист по спорту аппарата акима Абайского района Карагандинской области (07.2002-10.2004); тренер-преподаватель по самбо ДЮСШ единоборства Карагандинский областной Комитет туризма и спорта г. Караганда (12.2004-04.2005); ведущий специалист отдела регистрации нормативных-правовых актов отдела организационно-контрольной и кадровой работы Департамента юстиции города Темиртау (04.2005-05.2007); заместитель начальника управление юстиции города Темиртау, департамента Юстиции по Карагандинской области (05.2007-02.2008); начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы Департамента юстиции по Карагандинской области (02.2008-06.2009); главный эксперт управления внутренней Администрации Комитета по судебному администрированию при верховном Суде РК (2009); заместитель директора ТОО Орион-04, г. Балхаш (2009); заведующий канцелярией Улытауского районного суда № 2 Карагандинской области (11.2009-02.2010); главный консультант отдела обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, г. Нур-Султан (02.2010-03.2012); заместитель начальника антимонопольной инспекции по Карагандинской области Агентства по Защите конкуренции (03.2012-08.2013); руководитель Антимонопольной инспекции по Карагандинской области Агентства по Защите конкуренции РК (08.2013-11.2014); заместитель руководителя Департамента по регулированию естественных монополий, Защите конкуренции и прав потребителей по Карагандинской области Министерства национальной экономики РК (11.2014-05.2018); руководитель Департамента по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей по Алматинской области. Министерства национальной экономики РК, г. Талдыкорган (05.2018-05.2019); директор Департамента по работе человеческими ресурсами Министерства национальной экономики РК (2019); руководитель Департамента по защите и развитию конкуренции по Карагандинской области Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (10.2019-10.2021); советник акима Акмолинской области (08.2022); консультант Отдела государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (08.2022-01.2023); аким Актогайского района Карагандинской области (2023-2024); региональный инспектор отдела регионального развития и контроля аппарата правительства РК (2024); председатель Комитета по антимонопольной политике ОЮЛ «Ассоциация развития бизнеса и инфраструктуры „ORKENDEU“ (09.2024-07.2025).

На занимаемой должности с июля 2025 года.

38 лет назад (1987) родился ИСАКУЛОВ Рахымжан Ержанович — вице-министр промышленности и строительства РК.

Фото: пресс-служба Премьер-министра РК

Окончил Royal Holloway University of London, бакалавр экономики и менеджмента (2010); Национальный Аспирантский институт политических исследований по гранту правительства Японии в рамках Программы молодых лидеров, магистр государственного управления.

Трудовая деятельность: консультант канцелярии Президента Республики Казахстан, консультант, инспектор отдела государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан; государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2012-2018); руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области (2018-2020); советник министра информации и общественного развития Республики Казахстан (2020); руководитель аппарата акима города Нур-Султан (2020-2022); руководитель аппарата Министерства информации и общественного развития РК (2022-2023); руководитель аппарата Министерства промышленности и строительства РК (2023-2024).

На занимаемой должности с ноября 2024 года.

29 лет назад (1996) родилась АЛТЫНБЕКОВА Сабина Абаевна – казахстанская волейболистка, член сборной Республики Казахстан.

Фото: Сабина Алтынбекованың әлеуметтік желідегі парақшасынан

Родилась в городе Актобе. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби, факультет физической культуры (2019).

Спортивные достижения: капитан команды U-19 Чемпионат Азии по волейболу среди юношеской команды (2012); капитан команды Национальный Лиги U-23 (2013–2015); 17-й юниорский чемпионат Азии по волейболу (2014); игрок Японской Лиги среди женщин, команда «GSS Sunbeams» (2015); игрок Национальный Лиги среди женщин ВК «Алматы» (2016–2019); игрок Арабской Лиги среди женщин, чемпионка Арабской Лиги Команда «Al wasl» (2019- 2020); игрок Арабской Лиги «Al wasl» (2022); чемпионка Арабской Лиги «Al wasl» (2022-2023); капитан Индонейзского клуба «Yogya Falcons» (2024-2025).

Мировую популярность Сабина Алтынбекова приобрела в 2014 году. На юниорском чемпионате Азии стала главной звездой турнира благодаря своей внешности.