5 млн га неиспользуемых сельхозземель вернут государству в 2023 году

17 Января 2023, 11:07

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедший год государству возвращено 5,2 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедший год государству возвращено 5,2 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель, после принятия соответствующих мер землепользователи приступили к освоению своих сельхозземель на площади 1,85 млн га», - сказал Ербол Карашукеев.

Указанные показатели, по словам главы МСХ, в 10 раз больше чем за аналогичный период 2021 года (в 2021 году было возвращено 0,4 млн га, приступили к освоению на площади 0,3 млн га).

По данным ведомства, за 2022 год по республике зарегистрировано 1622 внеплановых проверки в отношении землепользователей на площади 4,3 млн га, если сравнить данные показатели с прошлым годом, то тогда было зарегистрировано всего 177 на площади 210 тысяч га.

В результате внесено 1136 предписаний на площади 2,5 млн га об устранении нарушений земельного законодательства, 136 материалов на площади 201,7 тысячи га находятся на рассмотрении в судах.

«Отмечу, что важнейшим аспектом в работе послужило снятие Главой государства моратория на проверки в сфере земельных отношений 9 августа 2022 года, а также работы по совершенствованию государственного контроля за использованием и охраной земель. Министерство приступило к исполнению поручения Главы государства по принятию мер в отношении дополнительных 5 млн га неиспользуемых земель до конца 2023 года», - добавил Ербол Карашукеев.

Отмечено, что на основе данных космомониторинга по итогам 2022 года министерством сформирован и утвержден в разрезе районов план по возврату 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель на 2023 год.