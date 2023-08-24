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5-летний мальчик погиб, 8 человек пострадали в результате камнепада в Израиле

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
24 Августа 2023, 23:00
5-летний мальчик погиб, 8 человек пострадали в результате камнепада в Израиле Фото: Haaretz/Magen David Adom

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - Группа из 11 туристов попала сегодня утром под камнепад в заповеднике Эйн-Геди на западном берегу Мертвого моря в Израиле. , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Haaretz.

Пятилетний мальчик погиб, остальных туристов эвакуировали, сообщили в израильской службе экстренной помощи «Magen David Adom».

По меньшей мере восемь человек получили ранения. Среди пострадавших трое детей в возрасте от четырех до 12 лет и 40-летняя женщина, состояние которой оценивается как средней степени тяжести. Некоторые из них были доставлены в больницы военными вертолетами.

Специально размеченная тропа, по которой шли туристы закрыта из-за опасений повторного камнепада.


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