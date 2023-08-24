5-летний мальчик погиб, 8 человек пострадали в результате камнепада в Израиле

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - Группа из 11 туристов попала сегодня утром под камнепад в заповеднике Эйн-Геди на западном берегу Мертвого моря в Израиле. , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Haaretz.

Пятилетний мальчик погиб, остальных туристов эвакуировали, сообщили в израильской службе экстренной помощи «Magen David Adom».

По меньшей мере восемь человек получили ранения. Среди пострадавших трое детей в возрасте от четырех до 12 лет и 40-летняя женщина, состояние которой оценивается как средней степени тяжести. Некоторые из них были доставлены в больницы военными вертолетами.

Специально размеченная тропа, по которой шли туристы закрыта из-за опасений повторного камнепада.