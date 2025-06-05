5 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

56 лет назад (1969) родился АРЫН Берик Сакбайулы — генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности.

Фото: baq.kz

Родился в Талды-Курганской (ныне — Алматинской) области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, преподаватель арабского языка и литературы, казахского языка и литературы (1994); Казахский гуманитарно-юридический университет, бакалавр юриспруденции (2007).

Трудовая деятельность: референт, атташе Министерства иностранных дел РК (1994-1996); атташе, третий, второй, первый секретарь посольства РК в Королевстве Саудовская Аравия (1996-2001); начальник отдела Министерства иностранных дел РК (2001-2002); советник посольства Министерства иностранных дел РК в Арабской Республике Египет (2002-2006); главный инспектор Центра внешней политики администрации Президента РК (2006-2007); заведующий отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества (200-2009); заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК (2009-2011); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Арабской Республике Египет (с 2011 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Марокко по совместительству (04. 2012-12.2012); заместитель председателя Исполнительного совета Исламской организации по образованию, науке и культуре (2012-2013); постоянный представитель РК при Африканском союзе (с 2013 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Алжирской Народной Демократической Республике, Тунисской Республике по совместительству (2015-2016); вице-министр по делам религий и гражданского общества РК (2016-2018); вице-министр информации и общественного развития РК (2018-2019); чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству (09.04.18.2019.2024).

На занимаемой должности с ноября 2024 года.

Награжден орденом «Курмет» в 2012 году.

54 года назад (1971) родился АБИЛОВ Берик Ракатович — прокурор Костанайской области.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Жаркент Талдыкорганской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, правоведение.

Трудовая деятельность: стажер прокуратуры г. Талдыкорган (1993); старший следователь прокуратуры Талдыкоргана, следователь по особо важным делам прокуратуры г. Алматы, старший следователь по особо важным делам, заместитель начальника, начальник отдела главного управления государственного следственного управления Республики Казахстан по г. Алматы, старший следователь, заместитель начальника следственного отделения милиции при Ауэзовском районном управлении внутренних дел г. Алматы, начальник следственного отдела Бостандыкского районного управления внутренних дел г. Алматы, прокурор, старший прокурор отдела прокуратуры г. Алматы, старший прокурор управления прокуратуры г. Алматы, начальник следственного управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Алматы, по Западно-Казахстанской области, заместитель начальника, начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Мангистауской области, начальник управления, заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан; первый заместитель прокурора г. Нур-Султана (2018-2021).

На занимаемой должности — с мая 2021 года.

53 года назад (1972) родился МЕЛЬНИЧЕНКО Юрий Васильевич — вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Республики Казахстан. Казахстанский борец греко-римского стиля, тренер, двукратный чемпион Азии (1996, 1997), двукратный чемпион мира (1994, 1997), чемпион Олимпийских игр (1996).

Фото: prosports.kz

Родился в г. Джалал-Абад (Кыргызская ССР). Окончил Казахскую академию спорта и туризма, тренер-преподаватель (2002).

Трудовая деятельность: инструктор по спорту ПСК «Даулет» (1993-1994); спортсмен-инструктор штатной национальной команды Республики Казахстан по греко-римской борьбе (с 1994); тренер национальной сборной Республики Казахстан (с 2002).

7-кратный чемпион Казахстана; 3-кратный чемпион Азии (1995, 1996, 1997); чемпион Азиатских игр (Хиросима, 1994); серебряный призер чемпионата мира (Прага, 1995; Афины, 1999); чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории до 57 кг (Атланта, 1996); чемпион мира (1994, 1997); чемпион мира среди молодежи (1990, 1991); чемпион РК по греко-римской борьбе (1994, 1995); чемпион II Восточноазиатских игр (1997); чемпион II Центральноазиатских игр (1997).

Воспитал серебряного призера XXVIII Олимпийских игр Цурцумиа Георгия. ҚР Еңбек сiңiрген қайраткерi (2004). Награжден орденом «Парасат» (1996).

49 лет назад (1976) родился КАМАЛОВ Рамиль Фаткулович — вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: primeminister.kz

Родился в Есильском районе Тургайской области. Окончил Павлодарский технический колледж МВД РК (1996); Карагандинский государственный технический университет, специальность «Организация и техника противопожарной защиты», «Стандартизация, метрология и сертификация» (2008).

Трудовая деятельность: инспектор государственного пожарного надзора самостоятельной военизированной пожарной части № 84 управления государственной противопожарной службы УВД Акмолинской области (02.1996-01.1998); инспектор государственного пожарного надзора пожарной части № 19 ГПС Акмолинской области (01.1998-04.1998); инспектор пожарной части № 7 ГПС города Астаны (12.1998-07.1999); старший инженер пожарной части № 7 филиала РГП «Өрт сөндіруші» города Астаны (07.1999-01.2001); начальник пожарной части № 11 филиала РГП «Өрт сөндіруші» города Астаны (10.2001-11.2002); главный специалист группы пожаротушения филиала РГП «Өрт сөндіруші» города Астаны (11.2002-02.2005); главный специалист отдела службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Комитета по государственному контролю и надзору в области ЧС МЧС РК (02.2005-09.2006); главный специалист отдела пожаротушения и аварийно-спасательных работ Комитета противопожарной службы МЧС РК (09.2006-03.2009); главный специалист управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ Комитета противопожарной службы МЧС РК (03.2009-04.2010); начальник управления пожаротушения и аварийно- спасательных работ Комитета противопожарной службы МЧС РК (04.2010-11.2010); начальник управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ Комитета противопожарной службы МЧС РК (11.2010-10.2014); начальник управления по организации деятельности службы пожаротушения Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК (10.01.16.2014.2015); заместитель начальника ДЧС Мангистауской области КЧС МВД РК (16.01.2015-06.2017); начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области (06.2017-09.2023); председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК (09.2023-02.2025).

На занимаемой должности с февраля 2025 года.

Награжден медалями: «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» III, ІІ и І степеней; «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін»; юбилейная медаль «ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл».

47 лет назад (1978) родился АПЕКОВ Ермек Омарович — руководитель управления земельных отношений области Жетысу.

Фото: alataunews.kz

Окончил Казахский государственный аграрный университет (2000); Алматинский технологический университет (2005). Трудовая деятельность: ветеринарный врач РГП «Алматинская областная ветеринарная лаборатория» (06.09.02.19.2000.2001); главный специалист-ветинспектор Балхашского районного территориального управления Министерства сельского хозяйства РК (16.10.05.19.2001.2003); и.о главного специалиста Балхашского районного отдела жилищно-бытового хозяйства (28.05.09.25.2003.2003); главный специалист Балхашского районного отдела жилищно-бытового хозяйства (25.09.01.05.2003.2005); главный специалист Балхашского районного отдела градостроительства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (05.01.01.09.2005.2006); главный специалист Балхашского районного отдела жилищно-коммунального хозяйственного, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (09.01.05.03.2006.2007); начальник отдела управления энергетики и коммунального хозяйства Алматинской области (03.05.02.03.2007.2009); главный инспектор Организационно-инспекторского отдела аппарата акима Алматинской области (2009-2018); заместитель акима Ескельдинского района Алматинской области (2018-2020); заместитель акима Каратальского района Алматинской области (11.06.2020-10.2022).

На занимаемой должности с октября 2022 года.