5,7 млн человек получили первый компонент вакцины от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

По данным Минздрава на 8 августа, п ервым компонентом привились 5 727 414 человек, два компонента получили 4 356 279 человек.