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5,7 млн человек получили первый компонент вакцины от COVID-19 в Казахстане
8 Августа 2021 09:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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По данным Минздрава на 8 августа, п ервым компонентом привились 5 727 414 человек, два компонента получили 4 356 279 человек.
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