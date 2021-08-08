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5,7 млн человек получили первый компонент вакцины от COVID-19 в Казахстане

8 Августа 2021 09:38
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5,7 млн человек получили первый компонент вакцины от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

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По данным Минздрава на 8 августа, п ервым компонентом привились 5 727 414 человек, два компонента получили 4 356 279 человек.


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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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