4 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день гипноза

Празднование Всемирного дня гипноза было начато в 2004 году американским спикером, писателем, сертифицированным гипнотерапевтом и инструктором по гипнозу Томом Николи, а также комитетом Всемирного дня гипноза, состоящим из профессиональных гипнотерапевтов из США и других стран.

В современном мире гипноз используется в терапевтических целях и как форма развлечения. В первом случае использование гипноза называется гипнотерапией, а во втором — сценическим гипнозом. Гипнотерапия применяется при лечении различных психологических и физических расстройств с разной степенью успеха.

Международный день Брайля

В этот день в 1809 году родился Луи Брайль, французский тифлопедагог, прославившийся как создатель рельефно-точечного шрифта для незрячих.

Праздник, посвященный изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля, был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/73/161) 17 декабря 2018 года. Впервые был отмечен 4 января 2019 года.

День Ньютона

Отмечается учеными, исследователями, студентами и аспирантами естественных наук, просто любителями научных знаний и экспериментов в день рождения Исаака Ньютона — одного из величайших физиков, математиков и астрономов XVII века, чей ум и опыт создали закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики.

СОБЫТИЯ

В 1995 году состоялось открытие 582-километрового электрифицированного участка трансазиатской железной дороги от станции Шу до станции Арыс, с запуском которого завершилась электрификация всей трансказахстанской железной дороги, соединяющей северные и южные регионы республики.

В 2000 году Казахстан стал членом Комиссии по наркотическим средствам (КНС), являющейся центральным органом в системе ООН.

КНС была образована в 1946 году резолюцией Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) ООН. Она определяет политику международного сообщества в области международного контроля над наркотиками. КНС вправе давать не только предложения руководству ООН, но и рекомендации отдельным странам по всем вопросам антинаркотической деятельности, включая правовую.

В 2013 году Институт истории государства в Астане презентовал серию книг о видных деятелях Казахстана — «Ұлы дала тұлғалары». Целью данного тиража является популяризация исторических фактов и знаний о видных деятелях истории Казахстана.

В 2015 году в селе Кажымукан Акмолинской области установили памятник знаменитому казахскому борцу Кажымукану Мунайтпасову.

Памятник высотой 3,6 метра на постаменте в 3,2 метра был установлен на спонсорские средства.

В 2017 году на правах непостоянного члена Казахстан впервые принял участие в заседании Совета безопасности ООН, в ходе которого была утверждена Программа работы Совбеза на январь 2017 года. Казахстанскую делегацию представил Временный поверенный в делах Республики Казахстан Барлыбай Садыков.

В 2018 году Центр по охране использования историко-культурного наследия управления культуры провел акцию «Ескерткіштер сыр шертеді» и реализовал пилотный проект — оцифровка информации о сакральных объектах Акмолинской области при помощи современной технологии QR-кодов. Основное преимущество QR-кода в том, что помимо текста с основными историческими данными запрограммирован и документальный фильм о личности и событиях.

В 2019 году казахстанский учебный центр «Партнерство во имя мира» (КАЗЦЕНТ) получил от Организации Объединенных Наций сертификаты и право подготовки миротворцев со всего мира на курсах «Защита гражданского населения» и «Штабные офицеры ООН» для участия в международных миротворческих операциях.

Документы о признании соответствия стандартам ООН миротворческих курсов, разработанных казахстанскими инструкторами и проводимыми на базе КАЗЦЕНТа, подписал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заместитель Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа.

В 2020 году в Национальной академической библиотеке РК прошла книжная выставка «Айбынды Алтын Орда», посвященная 750-летию Золотой Орды. Экспозиция состояла из 3 разделов: создание государства Золотая Орда, история его развития и распад.

На выставке были представлены около 160 книг, фотографий, карт и цитат, рассказывающих о становлении, истории Золотой Орды.

В 2024 году физиологи-генетики Казахского национального женского педагогического университета под руководством генетика Аскара Калекешова обнаружили инновационный метод очистки воздуха города Алматы от вредных веществ. По словам руководителя проекта, первым этапом исследований станет выращивание растений, способных эффективно поглощать вредные вещества. Эти растения будут размещены в густонаселенных районах Алматы, где смогут эффективно фильтровать воздух и улучшать его качество. Этот подход не только эффективен, но и экологичен, ибо растения, являясь природными фильтрами, способны значительно улучшить состояние окружающей среды. Другим этапом проекта будет изготовление биологически активных препаратов из экстрактов растений, которые будут способствовать очистке и оздоровлению организма алматинцев.

В 2025 году Телерадиокомплекс Президента РК представил документальный фильм «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было», посвященный годовщине январских событий. Фильм освещает хронологию попытки государственного переворота и отвечает на главный вопрос: как изменилось казахстанское общество за прошедшие три года?