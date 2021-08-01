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    08:16, 01 Август 2021 | GMT +6

    4933 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 4933 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    в городе Нур-Султан - 1992,

    в городе Алматы - 849,

    в городе Шымкенте - 319,

    в Акмолинской области - 176,

    в Актюбинской области - 0,

    в Алматинской области - 86,

    в Атырауской области - 0,

    в ВКО - 89,

    в Жамбылской области - 0,

    в ЗКО - 178,

    в Карагандинской области - 786,

    в Костанайской области - 57,

    в Кызылординской области – 85,

    в Мангыстауской области - 105,

    в Павлодарской области - 43,

    в СКО - 118,

    в Туркестанской области - 50.

    Всего в стране выздоровело 478 277 человек от COVID-19.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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