4933 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 4933 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

в городе Нур-Султан - 1992,

в городе Алматы - 849,

в городе Шымкенте - 319,

в Акмолинской области - 176,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 86,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 89,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 178,

в Карагандинской области - 786,

в Костанайской области - 57,

в Кызылординской области – 85,

в Мангыстауской области - 105,

в Павлодарской области - 43,

в СКО - 118,

в Туркестанской области - 50.

Всего в стране выздоровело 478 277 человек от COVID-19.