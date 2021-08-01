08:16, 01 Август 2021 | GMT +6
4933 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 4933 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
в городе Нур-Султан - 1992,
в городе Алматы - 849,
в городе Шымкенте - 319,
в Акмолинской области - 176,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 86,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 89,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 178,
в Карагандинской области - 786,
в Костанайской области - 57,
в Кызылординской области – 85,
в Мангыстауской области - 105,
в Павлодарской области - 43,
в СКО - 118,
в Туркестанской области - 50.
Всего в стране выздоровело 478 277 человек от COVID-19.