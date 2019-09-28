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490 тонн продукции привезли на ярмарку в столицу Атырауская область и ВКО

28 Сентября 2019 13:35
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490 тонн продукции привезли на ярмарку в столицу Атырауская область и ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ярмарки сельхозтоваропроизводителей Атырауской и Восточно-Казахстанской областей проходят в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Атырауская и Восточно-Казахстанские области привезли в общей сложности 490 тонн продукцию на сумму 360 млн тенге.

Так, Восточно-Казахстанскую область представляют производители 15 районов и 2 городов.

Как сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства ВКО, сельхозтоваропроизводители региона привезли 310 тонн продукции на сумму 224,7 млн тенге.

Жителям столицы область предоставила более 60 тонн меда, 5 тонн колбасных изделий, 15 тонн молочной продукции, 13 тонн растительного масла, 3 тонны крупы, 5 тонн рыбы, 45 тонн конины, 10 тонн кумыса, национальных изделий и пантопродукции, овощной продукции в объеме 150 тонн.


А 7 районов Атырауской области и города Атырау в общей сложности привезли 74 наименования товаров объемом 176,7 тонны. По словам руководителя управления сельского хозяйства Атырауской области Кайрата Нурлыбаева, цены на все виды продукты питания ниже рыночных на 15-20%.

«Мы привезли 45 тонн рыбной продукции, 24 тонны мясной, 35 тонн - овощной, 6 тонн - молочной, 40 тыс. штук яйца и 65,7 тонны прочей продукции. Все продукты питания продаются по доступным ценам. В целом, мы видим, что наши привезенные сельскохозяйственные товары пользуются большим спросом среди жителей Нур-Султана», - сказал Кайрат Нурлыбаев.

Отметим, что вся продукция соответствует санитарно-ветеринарным требованиям и имеет сертификаты качества и происхождения товара.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Атырауская область, Восточно-Казахстанская область, Сельское хозяйство,
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Акбота Кузекбай

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