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    08:03, 20 Март 2022 | GMT +6

    49 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Всего в стране подтверждено 1 304 867 случая, из них:

    в городе Нур-Султане – 5,

    в городе Алматы – 19,

    в городе Шымкенте – 0,

    в Акмолинской области – 2,

    в Актюбинской области – 0,

    в Алматинской области – 1,

    в Атырауской области – 0

    в ВКО – 6,

    в Жамбылской области – 1,

    в ЗКО – 0,

    в Карагандинской области – 3,

    в Костанайской области – 4,

    в Кызылординской области – 0,

    в Мангистауской области – 0,

    в Павлодарской области – 1,

    в СКО – 6,

    в Туркестанской области – 1.

    МВК по нераспространению COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество для mail.ru
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