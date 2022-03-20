08:03, 20 Март 2022 | GMT +6
49 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 1 304 867 случая, из них:
в городе Нур-Султане – 5,
в городе Алматы – 19,
в городе Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 2,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 0
в ВКО – 6,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 3,
в Костанайской области – 4,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 6,
в Туркестанской области – 1.
МВК по нераспространению COVID-19.