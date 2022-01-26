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49 пожаров произошло с начала года в Акмолинской области

26 Января 2022 05:00
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49 пожаров произошло с начала года в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Основная часть пожаров в Акмолинской области происходит по причинам нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатаций печи, нарушений монтажа и технической эксплуатации электрооборудования и неосторожного обращения населения с огнем. Об этом на прошедшем брифинге сообщил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области полковник Манарбек Шапагатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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За истекший период текущего года в Акмолинской области зарегистрировано 49 пожаров, в которых погибло пять человек и двое получили травмы от отравления угарным газом. Из 49 пожаров 40 произошли в жилом секторе, семь - на транспорте и два - на подконтрольном объекте.

По словам спикера, количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизилось в 1,8 раз. Так, в 2022 году произошло 49 пожаров против 92 в 2021 году. На 33% снизилось количество травмированных от угарного газа – в 2022 году 2 человека против 3 в 2021 году. Вместе с тем на 40% увеличилось количество погибших: в 2022 году погибло 5 человек против 3 в 2021 году.

«Основная часть пожаров происходит по причинам нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатаций печи (по этой причине произошло 24 пожара), нарушений монтажа и технической эксплуатации электрооборудования (10 пожаров) и неосторожного обращения населения с огнем (4 пожара). Два человека погибли в Целиноградском районе, два – в Степногорске и один в Бурабайском районе. Основной причиной пожаров, связанных с гибелью людей, явилось неосторожное обращение населения с огнем (курение в нетрезвом виде)», - рассказал М. Шапагатов.

Как отметил спасатель, в период подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов были сформированы списки 7508 семей социально уязвимых слоев населения, нуждающихся в адресной пожарно-профилактической работе. Профилактические работы были проведены во всех 7508 семьях, состоящих на учете в Акмолинской области.

На сегодняшний день в Акмолинской области наблюдается понижение температуры воздуха от -20 до -24 градусов, которое, согласно предоставленным данным РГП «Казгидромет», продлится до 27 января.

«В заключение хотелось бы напомнить гражданам, что в период понижения температуры увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций в быту и на производстве. Так, увеличивается риск перенакала отопительных печей, дымоходов, подключаются электронагревательные приборы, в том числе кустарного производства, что влечет за собой нагрузку на электрическую сеть. В связи с чем, Департамент по ЧС Акмолинской области призывает граждан и субъекты хозяйствования соблюдать меры предосторожности и правила пожарной безопасности, в том числе правила безопасной эксплуатации газовых установок и оборудования», - резюмировал спикер.



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#Акмолинская область   #Происшествия   #Пожар  
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Автор:

Оксана Матасова

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