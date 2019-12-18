49 малышей родились в Шымкенте в День Независимости
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте в День Независимости появились на свет 49 малышей. Большинство из новорожденных – девочки, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Отметим, что 16 декабря в третьем по величине мегаполисе страны родились 26 девочек и 23 мальчика. Новорожденные и их матери чувствуют себя хорошо, отмечают врачи.
Забота о материнстве и детстве в Шымкенте возведена в ранг государственной, согласно Посланию Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Особое внимание в медицинских учреждениях уделяется снижению материнской и детской смертности, проводится системная работа в этом направлении.
Благодаря проводимой работе в городе растут показатели рождаемости. Так, за 11 месяцев этого года родилось 25 тыс 688 детей. Помимо защиты здоровья матери и ребенка, проводится работа по улучшению здоровья населения репродуктивного возраста.
Автор: Айнур Акбаева
- Аким Шымкента взял на контроль очистку затопленных дворов
- В Шымкенте успешно реализуется республиканский социальный проект
- В музее Шымкента провели познавательный урок
- Права на самовольную постройку разъяснили в суде Шымкента
- Башня Бурдж Халифа была одета в цвета казахстанского флага по инициативе эмирата Дубая
- Работники поликлиники Шымкента оказали помощь одинокой многодетной матери
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана