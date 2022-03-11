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    12:21, 11 Март 2022 | GMT +6

    49 из 57 казахстанских грузовых автомобилей выехали из Украины – МИИР РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По оперативным данным на 11 марта, из Украины выехали 49 из 57 грузовых автотранспортных средств, принадлежащих казахстанским собственникам. Таким образом, на территории страны на данный момент остались 8 фур, в том числе четыре казахстанских грузовика с украинскими водителями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Кроме того, на территории Украины находятся 1457грузовых вагонов казахстанских собственников. Работа по их переадресации продолжается.

    Для оперативного реагирования по данным вопросам открыта горячая линия при министерстве, КТЖ и портах Казахстана. Ведутся переговоры с заинтересованными сторонами.

    Морские порты Актау и Курык работают в штатном режиме. Простоя грузов нет.

    Телефоны горячей линии МИИР РК:

    Ситуационный центр Комитета транспорта МИИР РК:

    +7 (7172) 98-35-35, 98-35-33;

    WhatsApp номер Ситуационного центра МИИР РК:

    + 7 708 088 0 800

    Телефоны горячих линий в портах Актау, Северный терминал, Курык:

    Актауский морской торговый порт

    8 7292 44 51 27 Отдел по коммерческой работе;

    +7 775 362 72 73 Ануар Немышев, начальник отдела маркетинга и продаж;

    8 7292 44 51 51 Отдел маркетинга и продаж.

    Актауский морской северный терминал

    8 7292 20 38 78 (доб.1024) Расул Шайханов, руководитель службы экспедирования;

    8 (7292) 20 38 78 (доб.1028) Александр Сливко, специалист транспортно-экспедиторской службы;

    8 (7292) 20 38 78 (доб.1042) Ержан Байтаков, начальник отдела.

    Порт Курык

    +7 776 025 77 77 Айткали Нурмагамбетов;

    +7 705 169 04 44 Отдел маркетинга и продаж

    Телефоны горячей линии АО «НК «КТЖ»:

    В части приема заявок на переадресовку грузов и консультаций (изменения станций назначения, возврат на первоначальную станцию погрузки и т.д.) +7 (702) 164-55-39, 8 (7172) 60-31-33;

    Консультирование по вопросам, связанным с таможенной деятельностью - 8 (7172) 60-30-19, +7 (701) 341-32-20;

    Консультирование в части организации перевозок на территории РФ, Украины, Белоруссии и ЕС +7(702) 788-68-87

    Контакты лиц посольства РК в Украине:

    - почетный консул: Медяник Инна Сергеевна, Днепропетровская область, город Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, д. 22, тел: +38 (098) 222-94-37, [email protected];

    - почетный консул: Наджафли Эмин Муса оглы, Харьковская, Полтавская и Сумская области, город Харьков, ул. Полтавский шлях, д.7 , тел: +38 (067) 190-77-77, [email protected];

    - почетный консул: Продаевич Сергей Александрович, Одесская, Николаевская и Херсонская области, город Одесса, ул. Пантелеймоновская д. 101/11, тел: +38 (094) 949-27-52, [email protected];

    - почетный консул: Маслюк Галина Дмитриевна, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская и Волбнская области, город Львов, ул. Замкнена, д.3/1, тел: +38 (032) 240-36-70, [email protected]


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