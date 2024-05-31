РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:52, 30 Май 2024 | GMT +6

    489 млн тенге выделено на завершение строительства проблемных объектов в Актюбинской области

    строительство
    Фото: Freepik

    12 строящихся социальных объектов все еще остаются проблемными в Актюбинской области, передает корреспондент агентства Kaziform.

    В прошлом году 17 социальных объектов были признаны проблемными в Актюбинской области. Для части объектов была вновь разработана проектно-сметная документация. Сейчас осталось 12 проблемных объектов. На их завершение из бюджета вновь выделены значительные средства. 

    - Одна из главных проблем в нашем регионе – затянувшиеся строительные проекты. Одним из таких проектов является строительство жилых домов в Байганинском и Айтекебийском районах. Проведена работа по исправлению проектно-сметной документации. На завершение строительства жилых домов направляется 489 миллионов тенге. До конца года 40 семей будут обеспечены жильем, – сказал руководитель Актюбинского областного Управления экономики и бюджетного планирования Нуржан Максатов.

    Отмечается, в настоящее время завершается строительство спорткомплекса в Хромтауском районе. Также ведутся строительные работы спорткомплекса и здания Школы искусств в Каргалинском районе.

    Теги:
    Социальная поддержка Жилье Строительство Актюбинская область
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!