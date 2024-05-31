489 млн тенге выделено на завершение строительства проблемных объектов в Актюбинской области

12 строящихся социальных объектов все еще остаются проблемными в Актюбинской области, передает корреспондент агентства Kaziform.

В прошлом году 17 социальных объектов были признаны проблемными в Актюбинской области. Для части объектов была вновь разработана проектно-сметная документация. Сейчас осталось 12 проблемных объектов. На их завершение из бюджета вновь выделены значительные средства.

- Одна из главных проблем в нашем регионе – затянувшиеся строительные проекты. Одним из таких проектов является строительство жилых домов в Байганинском и Айтекебийском районах. Проведена работа по исправлению проектно-сметной документации. На завершение строительства жилых домов направляется 489 миллионов тенге. До конца года 40 семей будут обеспечены жильем, – сказал руководитель Актюбинского областного Управления экономики и бюджетного планирования Нуржан Максатов.

Отмечается, в настоящее время завершается строительство спорткомплекса в Хромтауском районе. Также ведутся строительные работы спорткомплекса и здания Школы искусств в Каргалинском районе.