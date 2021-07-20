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4889 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
20 Июля 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4889 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1282,
город Алматы - 629,
город Шымкент - 388,
Акмолинская область - 180,
Актюбинская область - 88,
Алматинская область - 147,
Атырауская область - 291,
Восточно-Казахстанская область - 95,
Жамбылская область - 116,
Западно-Казахстанская область - 108,
Карагандинская область - 690,
Костанайская область - 133,
Кызылординская область - 120,
Мангистауская область - 189,
Павлодарская область - 179,
Северо-Казахстанская область - 94,
Туркестанская область - 160.
Всего в стране выявлено 499 111 заболевших.
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