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4889 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

20 Июля 2021 08:01
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4889 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4889 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1282,

город Алматы - 629,

город Шымкент - 388,

Акмолинская область - 180,

Актюбинская область - 88,

Алматинская область - 147,

Атырауская область - 291,

Восточно-Казахстанская область - 95,

Жамбылская область - 116,

Западно-Казахстанская область - 108,

Карагандинская область - 690,

Костанайская область - 133,

Кызылординская область - 120,

Мангистауская область - 189,

Павлодарская область - 179,

Северо-Казахстанская область - 94,

Туркестанская область - 160.

Всего в стране выявлено 499 111 заболевших.

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#Здравоохранение  
Поделиться:
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