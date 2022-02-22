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483 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

22 Февраля 2022 08:01
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483 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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Всего в стране подтверждено 1 299 566 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 26,

в городе Алматы – 172,

в городе Шымкент – 4,

в Акмолинской области –23,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 42,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 20,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 4,

в Карагандинской области – 47,

в Костанайской области – 24,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 50,

в СКО – 55,

в Туркестанской области – 2.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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