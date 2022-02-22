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вчера 22:55
483 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
22 Февраля 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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Всего в стране подтверждено 1 299 566 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 26,
в городе Алматы – 172,
в городе Шымкент – 4,
в Акмолинской области –23,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 42,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 20,
в Жамбылской области – 11,
в ЗКО – 4,
в Карагандинской области – 47,
в Костанайской области – 24,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 50,
в СКО – 55,
в Туркестанской области – 2.
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