483 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 299 566 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 26,

в городе Алматы – 172,

в городе Шымкент – 4,

в Акмолинской области –23,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 42,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 20,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 4,

в Карагандинской области – 47,

в Костанайской области – 24,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 50,

в СКО – 55,

в Туркестанской области – 2.