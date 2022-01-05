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483 человека заболели коронавирусом в Казахстане
5 Января 2022 08:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 483 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Всего в стране подтверждено 990 039 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 76,
в городе Алматы – 93,
в городе Шымкенте – 49,
в Акмолинской области –39,
в Актюбинской области – 14,
в Алматинской области – 12,
в Атырауской области – 18,
в ВКО – 16,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 6,
в Карагандинской области – 46,
в Костанайской области – 13,
в Кызылординской области – 25,
в Мангистауской области – 7,
в Павлодарской области – 25,
в СКО – 29,
в Туркестанской области – 11.
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