483 человека заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 483 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 990 039 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 76,

в городе Алматы – 93,

в городе Шымкенте – 49,

в Акмолинской области –39,

в Актюбинской области – 14,

в Алматинской области – 12,

в Атырауской области – 18,

в ВКО – 16,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 6,

в Карагандинской области – 46,

в Костанайской области – 13,

в Кызылординской области – 25,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 25,

в СКО – 29,

в Туркестанской области – 11.

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