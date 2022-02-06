Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:53
-
-
-
-
-
-
-
4826 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
6 Февраля 2022 08:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4826 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеАким Алматы поблагодарил работников ЦГКБ за профессионализм во время трагических январских событий 5580 женщин и подростков привились вакциной Pfizer от COVID-19 в Атырауской области Более 682 тысяч казахстанцев привились вакциной Pfizer
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 412,
город Алматы - 1273,
город Шымкент - 52,
Акмолинская область - 360,
Актюбинская область - 83,
Алматинская область - 294,
Атырауская область - 79,
Восточно-Казахстанская область - 188,
Жамбылская область - 51,
Западно-Казахстанская область - 196,
Карагандинская область - 632,
Костанайская область - 391,
Кызылординская область - 18,
Мангистауская область - 22,
Павлодарская область - 467,
Северо-Казахстанская область - 297,
Туркестанская область - 11.
Всего в стране выявлены 1270954 заболевших.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Азербайджане
- Аким Алматы поблагодарил работников ЦГКБ за профессионализм во время трагических январских событий
- 5580 женщин и подростков привились вакциной Pfizer от COVID-19 в Атырауской области
- Более 682 тысяч казахстанцев привились вакциной Pfizer
- Два человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане
- Коронавирус в Казахстане: три региона - в «зеленой» зоне
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
954-047
Редактор
Жанар Смаилова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047