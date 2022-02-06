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4826 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

6 Февраля 2022 08:00
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4826 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4826 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 412,

город Алматы - 1273,

город Шымкент - 52,

Акмолинская область - 360,

Актюбинская область - 83,

Алматинская область - 294,

Атырауская область - 79,

Восточно-Казахстанская область - 188,

Жамбылская область - 51,

Западно-Казахстанская область - 196,

Карагандинская область - 632,

Костанайская область - 391,

Кызылординская область - 18,

Мангистауская область - 22,

Павлодарская область - 467,

Северо-Казахстанская область - 297,

Туркестанская область - 11.

Всего в стране выявлены 1270954 заболевших.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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