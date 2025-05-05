4,8 трлн тенге инвестиций привлечет Казахстан в химическую отрасль

По его словам, на сегодня доля химической промышленности в структуре обрабатывающей промышленности составляет 4,6% и оказывает положительное влияние на развитие таких отраслей, как сельское хозяйство, металлургия и производство строительных материалов.

По итогам прошлого года объем производства увеличился на 7,7% и составил более 1 трлн тенге. В целом, за последние пять лет отрасль демонстрирует стабильную положительную динамику с ежегодным ростом в среднем на 5%.

— За первый квартал текущего года объем производства увеличился на 12,5% и достиг 406 млрд тенге. В текущем году ожидается рост объема производства на 5%. Увеличение объема производства планируется достичь за счет запуска новых проектов и роста производства полипропилена на 32%, цианида натрия на 15%, удобрений и желтого фосфора на 13%, — сообщил Е. Нагаспаев.

Сегодня в химической отрасли страны реализуются 49 проектов.

— Основные из них направлены на выпуск химических продуктов, используемых в нефтяной и металлургической отраслях. Например, каустическая сода, производимая в стране, в основном используется внутренними переработчиками, — рассказал министр.

До 2035 года ожидается привлечение инвестиций в отрасль в размере 4,8 трлн тенге.

Ранее министр сообщил, что китайская компания готова вложить 4 млрд долларов в проекты углехимии в Казахстане.