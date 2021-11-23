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    15:55, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    48 строительных компаний наказали за нарушение правил благоустройства в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года полицейские столичного Сарыаркинского района привлекли к ответственности 1127 правонарушителей за загрязнение территории города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Инспекторами отделения природоохранной полиции района «Сарыарка» привлечено к административной ответственности 1 127 правонарушителей, наложено штрафов на сумму около 8 млн тенге. Совместно со специалистами районного акимата осуществляется контроль по соблюдению правил благоустройства объектами (малого и среднего бизнеса, подрядными организациями, строительными объектами, КСК и частными лицами). За истекший период к административной ответственности за нарушение правил благоустройства, а именно несвоевременную уборку мусора с прилегающих территорий, складирование стройматериалов за пределами строительного участка и вынос грязи привлечено 48 строительных компаний, наложено штрафов на общую сумму около 3 млн тенге», - рассказал начальник управления полиции столичного Сарыаркинского района Куаныш Орынбетов.

    По словам спикера, также контролируются подрядные организации, производящие уборку внутриквартальных территорий и проезжей части дорог от снега, наледи и мусора, осуществляющими сбор и вывоз отходов.

    «С начала текущего года за несвоевременную уборку, а также за отсутствие ограждения при проведении строительно-монтажных работ привлечено более 100 подрядных организаций. Кроме того, проводится целенаправленная работа по выявлению лиц, допустивших сброс мусора в неустановленных местах. За 10 месяцев 2021 года к административной ответственности по статье 505 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства» привлечен 31 водитель», - добавил он.

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    Астана Экология Строительство Правоохранительные органы
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