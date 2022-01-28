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48 школ построят в Атырауской области

28 Января 2022 13:39
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48 школ построят в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках «Комплексной программы развития Атырауской области на 2021-2025 годы» в регионе построят 48 школ. Это полностью решит проблему с трехсменными и аварийными школами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

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«В социальной сфере вопрос трехсменных школ планируется решить полностью за два года. В Комплексную программу включено строительство 48 школ. Строительство школ финансируется за счет республиканского и местного бюджетов. В рамках сотрудничества государства с частным партнерством, в рамках частных инвестиций уже начато строительство двух школ. Таким образом, в ближайшие два года в Атырауской области будет полностью решен вопрос трехсменных и аварийных школ», - сообщил заместитель акима Атырауской области Нариман Таушов.


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#Атырауская область   #Образование   #Строительство   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Виктор Сутягин

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