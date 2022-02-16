48 школ построят в Атырауской области до 2025 года

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 48 школ построят в Атырауской области до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала заместитель руководителя областного управления образования Айнагуль Дуйсекенова, в настоящее время в регионе ведется строительство десяти школ.

«Главная задача для местной исполнительной власти – устранение проблемы трехсменного обучения в школах. Сейчас в регионе действуют 200 государственных школ. Всего в них обучаются 138 тысяч учеников. В конце прошлого года была построена новая школа в мкр. Береке на 1 200 мест. После ввода этого объекта в эксплуатацию ученики, проживающие в микрорайоне, получили возможность учиться недалеко от дома», - рассказала Айнагуль Дуйсекенова.

Кроме того, по словам спикера, в области началось строительство девяти дошкольных учреждений. После сдачи этих объектов, проблема нехватки мест в детских садах полностью решится.