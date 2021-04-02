48 кокпаров остановили с начала года полицейские в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На территории Туркестанской области с начала текущего года пресечено 48 фактов проведения конно-спортивного мероприятия кокпар, организованных в нарушение карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Собранные материалы по фактам, выявленным в ходе рейдовых мероприятий, направили в суд для принятия соответствующего решения. Однако количество граждан, игнорирующих требования карантина, меньше не становится. Все это может впоследствии привести к осложнению санитарно-эпидемиологической обстановки.

Так, очередной кокпар, где собралось большое количество людей, полицейские выявили в Шардаринском районе. Участковые инспекторы районного отдела полиции проводили рейдовые мероприятия в Коксукском аульном округе. В результате, возле аула Коксу стражи порядка остановили бата-кокпар с участием около 100 человек. Полицейские провели с собравшимися разъяснительную беседу и распустили участников по домам.

В отношении же организатора кокпара, жителя Шардаринского района, собранные материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для привлечения к ответственности.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам строго соблюдать требования карантинного режима и воздержаться от поведения спортивных и иных массовых мероприятий.