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477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

23 Декабря 2021 08:00
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477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 477 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 85,

город Алматы - 37,

город Шымкент - 9,

Акмолинская область - 43,

Актюбинская область - 3,

Алматинская область - 16,

Атырауская область - 8,

Восточно-Казахстанская область - 27,

Жамбылская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 17,

Карагандинская область - 45,

Костанайская область - 51,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 51,

Северо-Казахстанская область - 74,

Туркестанская область - 3.

Всего в стране выявлено 984 556 заболевших.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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