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477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
23 Декабря 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 477 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 85,
город Алматы - 37,
город Шымкент - 9,
Акмолинская область - 43,
Актюбинская область - 3,
Алматинская область - 16,
Атырауская область - 8,
Восточно-Казахстанская область - 27,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 17,
Карагандинская область - 45,
Костанайская область - 51,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 51,
Северо-Казахстанская область - 74,
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 984 556 заболевших.
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