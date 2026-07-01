471 дефект выявили на дорогах Атырауской области

В Атырауской области в ходе контроля качества автомобильных дорог выявлен 471 дефект и недостаток, передает корреспондент Kazinform.

По информации руководителя отдела Атырауского областного филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Нурлана Жантурина, с начала года специалисты филиала провели 278 проверок на 130 объектах в сфере автомобильных дорог и дорожного строительства. В результате был выявлен 471 дефект и недостаток.

— На сегодняшний день 172 из выявленных недочетов полностью устранены. По оставшимся дефектам подрядным организациям и заказчикам выданы соответствующие рекомендации и предписания. Все работы находятся на постоянном контроле, — сообщил Нурлан Жантурин.

Кроме того, с начала года проведен лабораторный контроль качества материалов, используемых в дорожном строительстве, и отобрано 770 образцов. Из них 167 из 205 образцов, взятых на автомобильных дорогах республиканского значения, а также 413 из 565 образцов, взятых на дорогах местного значения, соответствуют требованиям действующих государственных стандартов.

Помимо этого, проведен мониторинг работы асфальтобетонных заводов в регионе. Всего проверен 21 завод, из которых шесть полностью соответствуют установленным требованиям. Четыре завода находятся в режиме консервации, а 11 заводов не соответствуют действующим нормативным требованиям.

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