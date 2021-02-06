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    12:06, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    470 авиапассажиров прибыли в Казахстан без ПЦР-справок

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    НУР-СУУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 февраля на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, РФ, Республика Беларусь, Кыргызстана и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Из 2 073 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 603 человек, без справок прибыло 470 граждан РК.
    В том числе:
    в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 323 пассажира, со справками - 935, без справок - 388;
    в аэропорт г. Нур-Султана – 5 рейсов, 683 пассажира, со справками - 602, без справок - 81;

    в аэропорт г. Актау – 2 рейса, все 32 пассажира со справками;
    в аэропорт г. Уральска – 1 рейс, 35 пассажиров, со справками - 34, без справок - 1.
    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
    По результатам ПЦР-анализа, у всех 249 граждан РК, тестирование показало отрицательный результат.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная для mail.ru
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