470 авиапассажиров прибыли в Казахстан без ПЦР-справок

НУР-СУУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 февраля на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, РФ, Республика Беларусь, Кыргызстана и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 2 073 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 603 человек, без справок прибыло 470 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 323 пассажира, со справками - 935, без справок - 388;

в аэропорт г. Нур-Султана – 5 рейсов, 683 пассажира, со справками - 602, без справок - 81;

в аэропорт г. Актау – 2 рейса, все 32 пассажира со справками;

в аэропорт г. Уральска – 1 рейс, 35 пассажиров, со справками - 34, без справок - 1.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 249 граждан РК, тестирование показало отрицательный результат.

