47% жилья может быть построено вне правового поля – Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько жилья в Казахстане построено путем долевого участия и сколько за счет частных средств, рассказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин в ходе Open Space на площадке МИА «Казинформ» по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году, по данным Бюро национальной статистики на строительство жилья направлено 1 968 млрд тенге, построено 15,3 млн кв метров жилья, из них государством – 16% (2,4 млн кв метров), населением – 42% (6,4 млн кв метров), иностранными субъектами – 1% (0,1 млн кв метров) и частными строительными компаниями – 41% (6,4 млн кв метров).

Из 6,3 млн кв метров построенных частными строительными компаниями, 26% построено в рамках законодательства о долевом строительстве за счет привлечения средств дольщиков, 24% - за счет собственных средств, 3% - за счет жилищных строительных кооперативов, и за счет иных источников - остальные 47%.

«У нас возникает один вопрос, наверное, больше относящийся к уполномоченным органам, что 47% может быть построено вне правового поля через договор так называемого бронирования, резервирования и прочих», - заявил Серик Жумангарин.

По данным ведомства, по требованиям Национального банка РК лимит гарантий Единого оператора (Казахстанская жилищная компания) на одного заемщика составляет около 50 млрд тенге (коэффициент 0,25 от уставного капитала).

При этом объем строительства одного из крупных застройщиков составляет около 250 млрд тенге, что в свою очередь, указывает на барьеры долевого строительства.

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья, а также пояснил, насколько выросли цены на строительные материалы в Казахстане.