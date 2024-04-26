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    13:39, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    4,7 тысячи гектаров земли вернули в госфонд в Жамбылской области

    земля
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Прокуратура Байзакского района Жамбылской области установила факт незаконного предоставления 465 гектаров земли и выявила 4292 гектара неиспользуемых земельных участков. Кадастровая стоимость этих участков составила свыше 55 млн тенге, передает агентство Kazinform. 

    Как сообщили в пресс-слжбе прокуратуры Жамбылской области, по акту прокурорского надзора, направленному в местный исполнительный орган в досудебном порядке обеспечен полный возврат неиспользуемых земельных участков, а по остальным незаконно предоставленным землям в суд внесен иск о признании недействительными договоров аренды земель.

    Решением СМЭС по Жамбылской области от 13.02.2024 года иск удовлетворен, государству возвращены 465 га земли.

    Эти земельные участки в последующем будут вовлечены в хозяйственный оборот путем предоставления крестьянским хозяйствам в установленном законом порядке.

     

    Теги:
    Сельское хозяйство Закон и право Регионы Казахстана Регионы Жамбылская область Прокуратура
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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