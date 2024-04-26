4,7 тысячи гектаров земли вернули в госфонд в Жамбылской области

Прокуратура Байзакского района Жамбылской области установила факт незаконного предоставления 465 гектаров земли и выявила 4292 гектара неиспользуемых земельных участков. Кадастровая стоимость этих участков составила свыше 55 млн тенге, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в пресс-слжбе прокуратуры Жамбылской области, по акту прокурорского надзора, направленному в местный исполнительный орган в досудебном порядке обеспечен полный возврат неиспользуемых земельных участков, а по остальным незаконно предоставленным землям в суд внесен иск о признании недействительными договоров аренды земель.

Решением СМЭС по Жамбылской области от 13.02.2024 года иск удовлетворен, государству возвращены 465 га земли.

Эти земельные участки в последующем будут вовлечены в хозяйственный оборот путем предоставления крестьянским хозяйствам в установленном законом порядке.