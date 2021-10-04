47 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за сутки выявили 72 новых случая инфицирования коронавирусом. Положительным оказался почти каждый десятый ПЦР-анализ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, на утро 4 октября в инфекционных стационарах области находятся 653 пациента. Загруженность составляет 59%. В тяжелом состоянии – 47 жителей региона, у которых выявили коронавирус. Скончались за минувшие сутки три человека.

За прошедшие сутки четыре лаборатории провели 775 ПЦР-исследований на коронавирус. В 72 случаях результаты были положительными. Из них 19 в Петропавловске, остальные – в районах области, за исключением Акжарского.

Общее число инфицированных с начала пандемии по области составило 24 863 человека. Выздоровели 22 726. Летальных случаев зарегистрировали 214.

Почти месяц область находилась в «желтой» зоне по распространению коронавируса, 2 октября регион вернулся в «красную» зону.

С февраля проводится вакцинация против коронавируса. За это время первый компонент вакцины получили 242 478 североказахстанцев, полный курс вакцинации прошли 220 532 человека.



