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    11:05, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    47 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за сутки выявили 72 новых случая инфицирования коронавирусом. Положительным оказался почти каждый десятый ПЦР-анализ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, на утро 4 октября в инфекционных стационарах области находятся 653 пациента. Загруженность составляет 59%. В тяжелом состоянии – 47 жителей региона, у которых выявили коронавирус. Скончались за минувшие сутки три человека.

    За прошедшие сутки четыре лаборатории провели 775 ПЦР-исследований на коронавирус. В 72 случаях результаты были положительными. Из них 19 в Петропавловске, остальные – в районах области, за исключением Акжарского.

    Общее число инфицированных с начала пандемии по области составило 24 863 человека. Выздоровели 22 726. Летальных случаев зарегистрировали 214.

    Почти месяц область находилась в «желтой» зоне по распространению коронавируса, 2 октября регион вернулся в «красную» зону.

    С февраля проводится вакцинация против коронавируса. За это время первый компонент вакцины получили 242 478 североказахстанцев, полный курс вакцинации прошли 220 532 человека.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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