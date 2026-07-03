47 нарушений в торговле выявили в Шымкенте

Сегодня, 3 июля, министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев в рамках рабочей поездки посетил город Шымкент, где ознакомился с реализацией инвестиционных проектов, работой торговых объектов и модернизированных рынков, передает агентство Kazinform.

В ходе визита министр посетил тепличный комплекс «Alsera.kz», построенный с участием турецких инвесторов. Стоимость проекта составляет 650 млн долларов США. Предприятие ежегодно выращивает более 155 тыс. тонн томатов шести сортов. Продукция реализуется как на внутреннем рынке, так и экспортируется в Россию и Кыргызстан. Глава ведомства подчеркнул, что приоритетом для предприятия должно оставаться обеспечение потребностей внутреннего рынка.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

Следующим объектом рабочей поездки стала птицефабрика «Аймар-Құс», которая производит 100 млн куриных яиц в год и обеспечивает рабочими местами 25 человек. В рамках третьего этапа реализации проекта предприятие планирует увеличить объем производства до более чем 300 млн яиц ежегодно.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

— Сегодня продукция фабрики представлена в крупных торговых сетях Шымкента и Астаны. Руководство предприятия обсудило с министром перспективы выхода на экспортные рынки. После увеличения производственных мощностей Министерство торговли и интеграции окажет необходимое экспортное сопровождение, — отметили в Минторговли.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

Кроме того, Арман Шаккалиев посетил рынки «Алаш» и «Айна», модернизированные в 2023–2024 годах в соответствии с Дорожной картой по модернизации торговых рынков. На рынке «Алаш» работают около 1 800 торговых точек, на рынке «Айна» осуществляют деятельность 626 субъектов малого предпринимательства.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

Шаккалиев поручил руководству рынков и местным исполнительным органам обеспечить прозрачность торговых процессов, а также усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности и санитарных норм.

— Торговля должна быть открытой и справедливой. Особенно это касается соблюдения предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. Министерство торговли и интеграции усилило государственный контроль в этой сфере, поскольку это напрямую влияет на стоимость товаров для населения. Кроме того, мы последовательно сокращаем количество посредников в цепочке поставок и исключаем непродуктивных участников. С начала года по стране из цепочек поставок исключены 150 непродуктивных посредников, из них 47 в Шымкенте, — отметил Арман Шаккалиев.

Министр также отметил положительную динамику развития торговой отрасли Шымкента. По итогам первых пяти месяцев текущего года объем инвестиций в сферу торговли составил почти 30 млрд тенге.

В рамках поездки глава ведомства ознакомился с работой нового торгово-развлекательного центра «Dala Mall», построенного за счет частных инвестиций. Комплекс площадью 5 гектаров введен в эксплуатацию в текущем году и включает не только развлекательную инфраструктуру, но и современные продовольственные супермаркеты.

— Форматы торговли ежегодно меняются. Несмотря на активное развитие электронной коммерции, традиционная торговля сохраняет свою значимость. Поэтому важно адаптировать торговую инфраструктуру к современным требованиям. Удобные торговые объекты с парковками, комфортными условиями для покупателей и современными системами оплаты всегда будут востребованы. Одной из приоритетных задач министерства остается увеличение доли современных форматов торговли, — подчеркнул министр.

По данным Минторговли, Шымкент занимает пятое место среди регионов Казахстана по удельному весу в общем объеме торговли страны. С начала года в городе проведено 24 заседания региональной комиссии. По их итогам выявлено 164 факта участия непродуктивных посредников и превышения предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. По 117 нарушениям составлены административные материалы, деятельность 47 непродуктивных посредников прекращена.

Также по количеству выявленных непродуктивных посредников Шымкент занимает третье место среди регионов Казахстана. За превышение допустимого размера торговой надбавки предпринимателям назначены штрафы на общую сумму свыше 2 млн тенге.

Напомним, механизмы стабилизации цен передаются из Минсельхоза в Минторговли.