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47 медицинских объектов построят в селах СКО

30 Декабря 2021 12:32
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47 медицинских объектов построят в селах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов назвал уходящий год непростым для отрасли здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава региона сказал, что, несмотря на два «пандемийных» года, идет работа над улучшением качества медицинских услуг, обновляется медицинское оборудование. В нынешнем году закупили 128 единиц медицинской техники для районных медицинских организаций и поликлиник города. В том числе аппараты МРТ, рентген-аппараты, УЗИ экспертного класса, стоматологические установки, электрокардиографы.

«За счет приобретения шестого компьютерного томографа в этом году увеличилась доступность компьютерной диагностики на 12%. Обследование прошли 25 тысяч человек, что на три тысячи больше, чем в прошлом году. На базе областного перинатального центра открыта генетическая лаборатория. Это один из самых современных методов, основанный на использовании ДНК-проб для диагностики хромосомных аномалий и генетических мутаций», - сказал К.Аксакалов.

По данным управления здравоохранения, каждый год более 300 беременных женщин вынуждены были ездить в столицу для проведения этого обследования. За четыре месяца провели бесплатно уже более 50 исследований, выявили восемь генетических заболеваний.

В рамках Президентской программы «Ансаган саби» в области отобрали и отправили на процедуру ЭКО 218 бесплодных пар. Рождения ребенка ожидает 91 супружеская пара, или 41,7% от направленных.

Открыли в этом году детский реабилитационный центр, в котором помощь получили уже более 150 детей.

Начал функционировать постковидный центр на 30 мест, в котором получили лечение уже более 300 человек.

В регионе строят современную многопрофильную больницу. В микрорайонах «Береке» и «Жас оркен» возводят новые поликлиники.

«Новые объекты здравоохранения появятся и в сельской местности. До 2026 года будут построены 47 медицинских объектов», - пообещал К. Аксакалов.

По информации облздрава, планируется строительство районной поликлиники в Уалихановском районе.

Приобретут в следующем году аппарат МРТ, пять рентген-диагностических цифровых комплексов, три аппарата УЗИ экспертного класса, восемь единиц видеоэндоскопического оборудования, два бактериологических анализатора, 20 единиц санитарного транспорта для районных больниц. В больнице района имени Г. Мусрепова установят аппарат КТ.

Для реабилитации детей планируют открыть центр раннего вмешательства в перинатальном центре и отделения детской реабилитации в Тайыншинском районе и районе имени Г. Мусрепова.

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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Олеся Жуковень

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