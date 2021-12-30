47 медицинских объектов построят в селах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов назвал уходящий год непростым для отрасли здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона сказал, что, несмотря на два «пандемийных» года, идет работа над улучшением качества медицинских услуг, обновляется медицинское оборудование. В нынешнем году закупили 128 единиц медицинской техники для районных медицинских организаций и поликлиник города. В том числе аппараты МРТ, рентген-аппараты, УЗИ экспертного класса, стоматологические установки, электрокардиографы.

«За счет приобретения шестого компьютерного томографа в этом году увеличилась доступность компьютерной диагностики на 12%. Обследование прошли 25 тысяч человек, что на три тысячи больше, чем в прошлом году. На базе областного перинатального центра открыта генетическая лаборатория. Это один из самых современных методов, основанный на использовании ДНК-проб для диагностики хромосомных аномалий и генетических мутаций», - сказал К.Аксакалов.

По данным управления здравоохранения, каждый год более 300 беременных женщин вынуждены были ездить в столицу для проведения этого обследования. За четыре месяца провели бесплатно уже более 50 исследований, выявили восемь генетических заболеваний.

В рамках Президентской программы «Ансаган саби» в области отобрали и отправили на процедуру ЭКО 218 бесплодных пар. Рождения ребенка ожидает 91 супружеская пара, или 41,7% от направленных.

Открыли в этом году детский реабилитационный центр, в котором помощь получили уже более 150 детей.

Начал функционировать постковидный центр на 30 мест, в котором получили лечение уже более 300 человек.

В регионе строят современную многопрофильную больницу. В микрорайонах «Береке» и «Жас оркен» возводят новые поликлиники.

«Новые объекты здравоохранения появятся и в сельской местности. До 2026 года будут построены 47 медицинских объектов», - пообещал К. Аксакалов.

По информации облздрава, планируется строительство районной поликлиники в Уалихановском районе.

Приобретут в следующем году аппарат МРТ, пять рентген-диагностических цифровых комплексов, три аппарата УЗИ экспертного класса, восемь единиц видеоэндоскопического оборудования, два бактериологических анализатора, 20 единиц санитарного транспорта для районных больниц. В больнице района имени Г. Мусрепова установят аппарат КТ.

Для реабилитации детей планируют открыть центр раннего вмешательства в перинатальном центре и отделения детской реабилитации в Тайыншинском районе и районе имени Г. Мусрепова.