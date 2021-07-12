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    17:07, 12 Июль 2021 | GMT +6

    47 казахстанцев утонули за неделю

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 5 по 11 июля т.г. на водоемах страны утонули 47 человек, в том числе 8 детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Наибольшее количество утонувших зарегистрировано в Алматинской (8), Восточно-Казахстанской (8), Акмолинской (5) и Северо-Казахстанской областях (5).

    А трагические случаи с детьми на воде произошли в Алматинской (3), Туркестанской (2), Акмолинской (1), Северо-Казахстанской областях (1) и г. Нур-Султане (1).

    «Как не допустить гибели детей на воде? Не оставлять детей на акваториях без присмотра! Ни в коем случае детям нельзя входить в воду без сопровождения взрослых! Обучать их плаванию!» - отметили в МЧС.

    Также МЧС призывает граждан соблюдать требования правил безопасности на водоемах, и в первую очередь запрещается входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей; нырять в непроверенных и необорудованных местах; заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва; плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

    Каждый человек должен знать опасные места и особенности водоема, в котором собирается купаться, так как в необорудованных местах могут быть валуны, затопленные бревна, куски железа, стекло и прочие предметы.



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