47 кандидатов претендуют на право ношения крапового берета

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре начались квалификационные испытания военнослужащих подразделений специального назначения Национальной гвардии РК на право ношения Крапового берета, нагрудного знака «Бүркіт» и тельняшки крапового цвета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

В этом году в качестве кандидатов на сдачу квалификационных испытаний привлекаются 47 военнослужащих подразделений специального назначения, прошедшие тщательный отбор в своих подразделениях.





В нынешнем году квалификационные испытания проходят в новом формате, с учетом реальных угроз современности.

«Местность проведения квалификационных испытаний выбрана равнинная, холмистая, местами лесистая, с наличием водоемов природного происхождения. Нормативы сдаются в суровых климатических условиях, приближенных к боевым, с резко континентальным климатом Павлодарской области», - говорит начальник Центра специальных операций полковник Евгений Родиков.

Квалификационные испытания состоят из двух этапов. В первом этапе кандидаты сдают практические действия, выполняют нормативы, зачеты, упражнения и показывают свои теоретические знания путем тестирование по основным предметам обучения. Также, вошли специальные комплексные комбинированные и индивидуальные упражнения по огневой подготовке. Кандидат должен вести стрельбу из разных положений на разные дистанции под разными углами в ограниченное время.





При выполнении группового упражнения по огневой подготовке кандидаты выполняют упражнение на время, в составе группы, после физических нагрузок, преодолев дистанцию в 5 км. Физическая подготовка была дополнена новым упражнением на силу, жимом штанги лежа. Кандидат должен поднять от груди штангу со своим весом не менее 10 повторений.

Заключительный этап квалификационных испытаний состоится 28 сентября в центре подготовки воинской части 6679 регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии. Кульминацией испытаний станет девятиминутный бой кандидатов с настоящими обладателями крапового берета.