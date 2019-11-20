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468 заявок одобрили по программе «7-20-25» в СКО

20 Ноября 2019 14:25
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468 заявок одобрили по программе «7-20-25» в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области предлагают увеличить строительство жилья, реализуемого через систему жилстройсбережений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании акимата директор филиала АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Алмас Жапабаев заявил о том, что в регионе не хватает жилья, строящегося по программе «Нурлы жер». В этом году на стадии реализации – 397 квартир в 6 жилых домах в Петропавловске. На следующий год планируют 462 квартиры. Половина из них реализуется очередникам местных исполнительных органов.

«В регионе наблюдается острый дефицит жилья по программе «Нурлы жер», так как именно в рамках нее приобрести жилье можно со стоимостью до 140 тысяч тенге за квадратный метр. Об этом свидетельствуют результаты конкурса. В частности, микрорайоне Жас Өркен на 144-квартирный дом подали заявки 1307 человек, то есть 9 человек на одну квартиру. По улице Жукова на 79-квартирный дом - 1158 человек, или 1 к 15», - сообщил А. Жапабаев.

Он предложил увеличить количество строительства жилья по программе «Нурлы жер» в 2020-м году до 1000 квартир, предусмотреть трехлетний план по вводу объектов, реализуемых через Жилстройсбербанк, и усилить работу контролирующих органов с привлечением общественного совета по качеству и своевременному введению в эксплуатацию жилья с благоустройством прилегающей территории.

Директор областного филиала Национального банка РК Диас Мэлс добавил, что возрос интерес североказахстанцев к ипотечному кредитованию. По его данным, за 9 месяцев филиалы банков второго уровня выдали населению ипотечных кредитов в 2 раза больше аналогичного периода предыдущего года.

«Самые выгодные ипотечные программы реализуются с помощью государственного участия. Одной из самых привлекательных для населения программ является программа ипотечного кредитования «7-20-25». По информации ИО «Баспана», по состоянию на 14 ноября 2019 года всего по области принята 701 заявка. Одобрено 468 заявок», - отметил Д.Мэлс.

На этом же заседании аким области Кумар Аксакалов заявил об увеличении строительства квартир в 2020-м году в целом до трех тысяч.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат, Строительство, Жилье, Общество,
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Автор:

Олеся Жуковень

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