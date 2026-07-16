466 млрд тенге на отечественное производство: как Казахстан поддерживает местный бизнес

Для развития внутреннего рынка в Казахстане внедрены механизмы долгосрочного гарантированного спроса. В январе–июне 2026 года недропользователи и крупные компании квазигосударственного сектора обеспечили отечественные предприятия заказами на 466,1 млрд тенге, заключив офтейк-контракты и долгосрочные соглашения, передает Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz .

Как сообщает Primeminister.kz, важным изменением в законодательстве стало то, что теперь все крупные компании и государственные органы обязаны закупать товары и услуги исключительно у местных производителей. Тем самым создается гарантированный рынок сбыта для отечественных предприятий. Вместо того чтобы везти комплектующие из-за границы, сырьевые гиганты теперь помогают открывать и развивать новые заводы прямо в Казахстане, обеспечивая их стабильными заказами на годы вперед. В итоге вокруг каждого крупного комбината или ведомства формируется прочный промышленный пояс из местных устойчивых производств.

Параллельно с этим для защиты добросовестного бизнеса и снижения коррупционных рисков в эксплуатацию запущена единая государственная цифровая система «Реестр казахстанских товаропроизводителей». Данная платформа позволяет автоматически выявлять так называемых лжепроизводителей и верифицировать реальные производственные мощности. На сегодня в системе авторизовано свыше 6,6 тыс. компаний. Из них 4467 производителей выпускают товары, полностью произведенные в Казахстане, еще 2146 — переработанные товары.

Отмечается, что для усиления роли бизнеса в кредитовании реального сектора Правительство провело докапитализацию холдинга «Байтерек» до 1 трлн тенге.